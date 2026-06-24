Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Sekizinci durağı Bursa olacak!

Türkiye’nin kültür, tarih ve medeniyet hafızasında önemli bir yere sahip olan Bursa; köklü geçmişi, zengin kültürel mirası, güçlü sanat geleneği, doğal güzellikleri ve özgün gastronomisiyle festival boyunca ziyaretçilerine kültür ve sanatla iç içe bir deneyim sunacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa’nın kültür ve medeniyet tarihindeki özel konumuna dikkat çekerek, şehrin Osmanlı’nın ilk başkenti olmasının yanı sıra hanları, çarşıları, külliyeleri, yaşayan zanaatları, köklü mutfak kültürü ve güçlü sanat birikimiyle Türkiye’nin en önemli kültür merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Festival kapsamında Bursa’nın tarihi mirasının, sanat hayatının, müziğinin, gastronomisinin ve geleneksel değerlerinin yüzlerce etkinlikle vatandaşlarla buluşturulacağını belirten Ersoy, “Bursa’nın geçmişten bugüne taşıdığı kültürel birikimi farklı sanat disiplinleriyle yeniden yorumlayacak, şehrin her köşesinde kültür ve sanatın heyecanını yaşatacağız.” dedi.