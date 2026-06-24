Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Sekizinci durağı Bursa olacak!
Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa, 27 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında üçüncü kez kültür, sanat ve gastronominin buluşma noktası olacak. Dokuz gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak şehir, tarihi mirasını sanatla, köklü mutfak kültürünü ise Lezzet Noktaları seçkisiyle ziyaretçilerle buluşturacak. Konserlerden sergilere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival programı, Bursa’yı yazın en renkli kültür-sanat destinasyonlarından biri haline getirecek.