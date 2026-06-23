Aşırı sıcak havada arabada unutulan çocuklar öldü!

Avrupa genelinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası can kayıplarına neden olurken, Fransa’da en az 18 kişi yaşamını yitirdi. Birçok şehirde sıcaklık rekorları kırılırken, uzmanlar iklim değişikliğinin sıcak hava olaylarını daha sık ve şiddetli hale getirdiği uyarısında bulundu.

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa'da, sıcak bir araçta bırakılan iki çocuk da dahil olmak üzere en az 18 kişi hayatını kaybetti. Pazartesi günü birçok şehirde sıcaklık rekorları kırıldı.

Fransa'da okulların kapanması veya ders programlarını değiştirmesi nedeniyle önlemler alınırken, İngiltere'de meteoroloji uzmanları bu hafta haziran ayı sıcaklık rekorlarının kırılabileceği uyarısında bulundu.

Fransa'nın batısındaki Bordeaux'da sıcaklık 41,9 dereceye (107,4 Fahrenheit) ulaşarak geçen ağustosta kaydedilen rekoru geride bıraktı. Orta Fransa'daki Poitiers kentinde ise termometreler 41,2 dereceyi göstererek 1947 yılında kaydedilen önceki rekoru aştı.

İspanya'nın geleneksel olarak daha serin kuzey kentlerinden San Sebastian'da sıcaklığın 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu değer, Reuters İklim Monitörü verilerine göre 22 Haziran tarihindeki tarihsel ortalamanın iki katından fazla. Veriler, pazartesi günü Avrupa'nın tarihsel normlarından en fazla sapma gösteren kıta olduğunu ortaya koydu.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün nisan ayında yayımladığı rapora göre Avrupa, küresel ortalamanın iki katından daha hızlı ısınıyor.

Fransa'nın güneydoğusundaki Carpentras kentinde bir savcı, yaşları 2 ve 4 olan iki çocuğun aile evlerinin önündeki araçta anneleri tarafından bilinci kapalı halde bulunduğunu, ilk yardım ekiplerinin çocukları hayata döndüremediğini açıkladı.

Bordeaux bölgesinde ise 80 ila 95 yaşları arasındaki üç yaşlı kişi hafta sonu sıcak hava dalgasının neden olduğu sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Fransa Sivil Güvenlik Hizmetleri Sözcüsü Jerome Boulanger, pazar gününden pazartesiye kadar geçen sürede 13 kişinin boğularak öldüğünün bildirilmesinin ardından, "Yalnızca gözetim altında bulunan alanlarda yüzün" uyarısında bulundu. Fransa'da geçen yıl sıcak hava dalgaları sırasında serinlemek amacıyla suya girenlerin sayısındaki artış nedeniyle boğulma kaynaklı ölümler yüzde 172 yükselmişti.

Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyen sıcak hava dalgası, şekli nedeniyle "Omega Bloku" olarak adlandırılıyor. Londra'daki Imperial College'da aşırı hava olayları ve iklim üzerine çalışan araştırmacı Clair Barnes, bu sistemin ortasında sıcak hava çıkıntısı, iki yanında ise daha serin hava kütleleri bulunduğunu belirtti.

Barnes, "Bu sistem, Kuzey Afrika'dan ve Sahra Çölü'nden sıcak havayı yukarı çekiyor. Bu nedenle son derece yoğun bir sıcaklık yaşıyoruz. Sistem çok yavaş hareket ediyor ve neredeyse hiç rüzgar ya da serinletici esinti oluşmuyor" dedi.

Barnes ayrıca iklim değişikliğinin sıcak hava dalgaları ve fırtınaları daha da şiddetlendirdiğini, bunun da sıcaklıkların yükselmesine ve daha fazla yağış görülmesine yol açtığını söyledi.

İngiltere'nin ulusal meteoroloji kurumu Met Office, pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkedeki dört günlük sıcak hava dalgasının bazı bölgelerde sıcaklıkları 39 derecenin üzerine çıkarabileceğini belirtti. Böyle bir durumda, 1957 ve 1976 yıllarında kaydedilen 35,6 derecelik haziran ayı sıcaklık rekoru açık ara farkla kırılmış olacak. İngiltere yalnızca birkaç hafta önce mayıs ayı sıcaklık rekorunu da yenilemişti.

Londra merkezinde yürüyüş yapan veri bilimci Lewis Jennings ise, "36 derece gerçekten dayanılmaz olacak" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te sıcaklığın 38,4 dereceye ulaşması beklenirken, Meteo-France'ın ön verilerine göre bu değer kentin haziran ayındaki en yüksek sıcaklığı olacak.

İspanya Meteoroloji Kurumu (AEMET) Sözcüsü Rubén del Campo ise, "Yılın bu dönemi için normalin 5 ila 10 derece üzerinde sıcaklıklar görüyoruz. Bazı kuzey bölgelerinde ise sıcaklıklar ortalamanın 10 dereceden fazla üzerine çıkıyor" dedi.

İtalya genelinde kırmızı alarm

İtalya, pazartesi günü 12 kent için en yüksek seviyedeki kırmızı sıcak hava dalgası alarmını yayımladı.

Enerji şirketi Iren'in bir sözcüsü, elektrik şebekesinin aşırı yüklenmesi nedeniyle Torino'da yaşanan kesintilere karşı çalışan vardiyalarının iki katına çıkarıldığını ve ek jeneratörlerin devreye alındığını açıkladı.

Belçika'nın Temploux kentindeki Yaban Hayatında Yaşayan Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucusu Romaine de Jaegere ise özellikle kırlangıçlar, ebabiller, serçeler ve sığırcıklar gibi çatı saçaklarına yuva yapan kuşların aşırı sıcaklardan ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

De Jaegere, "Çatıların üzerindeki sıcaklık bazen 50 hatta 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu nedenle yavru kuşlar yuvalarında adeta pişerek ölmek yerine kendilerini aşağı bırakmayı tercih ediyor" dedi.

Son üç gün içinde barınağa 150 hayvan getirildiğini belirten De Jaegere, aşırı sıcakların yaban hayatı üzerindeki etkisinin de giderek ağırlaştığını vurguladı.