Aşırı sağcı siyasi oluşumdan suç örgütüne: Altın Şafak Partisi

ATİNA (AA) - Yunan yakın tarihinin en önemli siyasi davası "Altın Şafak", 5 yıldan fazla süren yargı sürecinin ardından bu partinin "suç örgütü olduğuna" karar verilmesiyle sona yaklaşıyor.

Atina Temyiz Mahkemesi, mali kriz döneminde ülkenin üçüncü partisi konumuna yükselen Altın Şafak'ın lideri Nikos Mihaloliakos'un da aralarında bulunduğu üst düzey parti yöneticilerinin "suç örgütü yönettiği ve üye olduğuna" hükmetti.

Aşırı sağcı partinin suç örgütü olarak ilan edilmesi, Yunan kamuoyunda "demokrasinin zaferi" şeklinde yorumlanırken, ülkede yapılan bazı değerlendirmelerde ise "tehlikenin henüz savuşturulmadığına" işaret ediliyor.

Yunan medyasında yer alan yorumlarda, aşırı sağcı partinin 2010'da patlak veren ekonomik krizle hızla taraftar desteğini artırdığının altı çizilerek Altın Şafak'ın oluşumunda ve güçlenmesinde ülkeyi mali krize sokanların sorumluluğuna vurgu yapılıyor.

Ülkeyi iflasa sürükleyenlerden hala hesap sorulmadığına dikkat çekilen yorumlarda, Altın Şafak'ın çökmesine rağmen Yunanistan'da son yıllarda aşırı sağ şiddetin tekrar artmaya başladığı belirtilerek 2019 seçimlerinde "Yunan Çözümü Partisi" ismi altında yeni bir aşırı sağ partinin parlamentoya girdiği anımsatılıyor.

Ülkede ırkçı aşırı sağ eğilimleri besleyen nedenlerin varlığını sürdürdüğü dile getirilerek bundan sonraki süreçte "daha yumuşak, daha modern ancak eskisinden farkı olmayan yeni bir Altın Şafak" ortaya çıkacağından duyulan kaygı ifade ediliyor.

Uzmanlar, Yunanistan’da aşırı sağ hareketlerin engellenmesi ve ırkçılık olaylarının asgariye indirilmesi için, ekonomik kalkınmanın yanı sıra sığınmacı ve göçmenlerle ilgili politikalarda ve yabancılara karşı yaklaşımlarda köklü değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

- Sanıklar arasında Türk bayrağını yırtan Lagos da bulunuyor

Suç örgütü üyesi ve yöneticisi olmaktan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen 69 sanık arasında, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan eski Altın Şafak milletvekili İoannis Lagos da bulunuyor.

Geçen yıl Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa eden Lagos, "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurdu. Halen AP milletvekili olan 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle şimdiye kadar iki kez tutuklandı ve ceza aldı.

- Şarkıcı Fissas'ın bıçaklanması sonun başlangıcı oldu

Atina’da, 2013 yılında sol görüşlü şarkıcı Pavlos Fissas'ın, Altın Şafak taraftarı Yorgos Rupakias tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Altın Şafak'ın faaliyetlerinin "suç örgütü faaliyetleri" kapsamına alınmasına yönelik yasal girişim başlatılmıştı.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığının talimatıyla Yüksek Mahkeme Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, aşırı sağcı partinin lideri Mihaloliakos ve aralarında parti milletvekillerinin de bulunduğu 68 kişi hakkında "silahlı suç örgütü yönetme ve örgüte üye olma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Atina Temyiz Mahkemesinde 5 yıldan fazla süren dava, 454 duruşmanın ardından çarşamba Altın Şafak'ın suç örgütü olmasına hükmedilmesiyle sona yaklaştı.

Mahkemenin cezaları açıklamasının ardından suçlu bulunan kişiler tutuklanarak cezaevine gönderilecek.

- Parlamentoda üçüncü parti konumuna yükselmişti

1980 yılında ırkçı ve Neonazi yanlısı görüşleriyle tanınan Nikos Mihaloliakos tarafından kurulan Altın Şafak Partisi, mali kriz döneminde ülkenin üçüncü partisi konumuna yükselerek 2012'deki seçimlerde 300 sandalyeli parlamentoda 18 sandalye ile ilk kez meclise girmeyi başarmıştı.

AP'ye 2015'teki seçimlerde üç vekil gönderen parti, 2019'daki son seçimlerde ise yüzde 3 barajını aşamayarak parlamento dışı kalmıştı.