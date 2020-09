Aşırı öz güven boğulma vakalarının artmasına neden oluyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Gümüş Cankurtaran Eğitmeni Coşkun Yağız Aydın: - "Biz eğitmenler her zaman şunu söylüyoruz; 'Denizle şaka olmaz, her zaman deniz kazanır.' Denize veya herhangi bir suya da girecek olsak, belli kurallar içerisinde girmemiz can sağlığımız açısında iyi olacaktır" - "Boğulma nedenlerinin başında aşırı öz güven geliyor. Bu bizim için dezavantaj. Ne kadar iyi yüzülürse yüzülsün, kişi açıldığı zaman risk faktörleri artıyor ve bu da boğulma olaylarının yaşanmasına neden oluyor" - "Denize girilebilecek yerlerde kulvarlar belirlenmiştir. Bu sınırlar dışına çıkılması durumunda yaşanabilecek kramplar ve akıntı can kayıplarına neden olabilir"