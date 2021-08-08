  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Adana'da fırtına ve sağanak etkili oldu
Bağcılar'da küçük çocuğa cinsel taciz iddiası! Yakalandı
Düğünde havaya ateş açan magandalar gözaltına alındı
Ambarlı Marina açıklarında tekne arızası
Ekonomi Aşırı hava sıcaklığı narenciyeyi de vurdu
Ekonomi

Aşırı hava sıcaklığı narenciyeyi de vurdu

Ege Bölgesi’nde narenciye rekoltesinin 2021/2022 sezonunda 361 bin 478 ton olarak tahmin edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 21:58:00 -
Aşırı hava sıcaklığı narenciyeyi de vurdu

2020/2021 sezonunda narenciye rekoltesi 434 bin 116 ton oldu. Bu sezon ise bölge genelindeki iklim koşulları nedeniyle 2021/2022 sezonunda rekolte tahmini 361 bin 478 ton olarak belirlendi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2019’da Türkiye geneli narenciye ihracatının 755 milyon dolarken, 2020’de salgın döneminde talebin artarak ihracatın yüzde 23 arttığını ve 933 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Rekolte tahmin çalışmasının sonuçlarını değerlendiren Uçak, şunları kaydetti: “2021 sezonunda portakal üretiminde bir önceki yıla göre İzmir’de yüzde 13, Muğla’da yüzde 20, Aydın’da yüzde 12 ve Balıkesir’de ise yüzde 14 ‘e kadar bir verim kaybı tespit edildi. Satsuma mandalinada Aydın’da yüzde 18, Muğla’da yüzde 25, İzmir’de yüzde 29 ve Balıkesir’de ise yüzde 21‘e kadar bir verim azalışı tespit ettik. Bunun en büyük sebebi bu yıl mart ve nisan aylarındaki sıcaklık düşüşleri. Limonda ise yüzde 20, greyfurtta ise yüzde 10 civarında bir verim azalışı bekliyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay