Aşiretlerden PKK açıklaması!

Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç kentinde terör örgütü PYD/PKK’nın sivilleri “zorunlu askerlik” adı altında zorla silah altına alma girişimi bölgeyi karıştırdı. Buna karşı çıkan halk protestolar düzenledi. Terör örgütü üyelerinin halka ateş açması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi de yaralandı. Halk gösterilere ara verdi ve bölgedeki gerginlik sürüyor. İlçedeki aşiret liderleri ve örgüt sorumlularının anlaştığı iddialarına ilişkin görüştüğümüz aşiret mensupları, PYD ile asla anlaşmadıklarını vurguladı.

Münbiç’teki El-Bobana aşiretinin bir üyesi şunları söyledi: “Öncelikle PYD ile bir araya gelen ve aşiret mensubu olduğunu dile getirenler, PYD terör örgütüne bağlılar ve Münbiç’teki aşiretlerin temsilcisi değiller. Söz konusu kişilerin PYD taraftarı oldukları konusunda hemfikir olalım. El-Bobana aşireti adına toplantılara katılan Hüseyin Faruk El-Maşi, PYD’nin sosyal ilişkiler departmanı üyesi. Bu kişinin aşiretimizin temsilcisi olmasını reddettik. PYD köyümüze geldi. Köylüler 2 gün üst üste onları kabul etmedi, görüşmeyi reddettiler. Bu sebeple köylerin girişi ve şehre giden yollarda en az 25 askeri kontrol noktası kurdular.”

Gazetemize açıklamalarda bulunan El-Bobana aşireti sözcüsü Tamir El-Avvad PYD ile görüşmediklerini vurguladı: “Biz Münbiç halkı ve aşiretlerin onayı olmadan asla onlarla görüşmeyeceğiz. Aşiret üyelerimizin ölümüne sebep olanlardan hesap sorulmasını istiyoruz.” El-Bosultan aşireti de PYD ile asla görüşmediklerini ve temsilci göndermediklerini açıkladı. Münbiç Yerel Başkanı Hüseyin Talip ise aşiret üyelerinin açıklamalarını doğrulayıp katılımcıların Münbiç halkını temsil etmediğini söyledi: “Aşiretler kendi aralarında toplandı. SDG’nin tutumunu görmek için Cumartesiye kadar eylemleri durdurma kararı aldılar.”

Batılı ülkeler terör örgütü YPG/PKK’nın Münbiç’te silahsız sivillere ateş açıp öldürmesini görmezden geldi. 3 gündür sessizliğini koruyan Batı, terör örgütünü kınamaktan kaçınarak “endişeliyiz” açıklamasıyla yetindi. ABD Dışişlerinden üst düzey bir yetkili, Münbiç’teki olaylardan endişe duyduklarını söyledi. AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano da “AB, sivillerin korunması görevi de dahil tüm aktörlere ateşkesi uygulama çağrısını yinelemektedir” değerlendirmesini yaptı. İngiltere, uluslararası insani hukuk gereğince sivillerin korunması gerektiğini vurgularken, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr da YPG/PKK’nın sivillere ateş açmasından bilgisi olmadığını savundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise olaya ilişkin hiçbir açıklama yapmadı.

Kaynak: Yeni Şafak