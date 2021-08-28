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Gündem Aşının korumadığını söyleyen imam açığa alındı!
Gündem

Aşının korumadığını söyleyen imam açığa alındı!

Denizli'nin Çameli ilçesinde görevli olduğu camide aşının korumadığını ve pandeminin olmadığını söyleyen imam, Çameli Kaymakamlığı'nca açığa alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 17:22:00 - 2021-08-28 17:24:57
Aşının korumadığını söyleyen imam açığa alındı!

Denizli'de  aşı olmayacağını ve laboratuvar üretimi olduğu şüphesi bulunan virüsün salgına sebep olacak düzeyde olmadığını söyleyen bir imam, Çameli Kaymakamlığı'nca açığa alındı.

Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde görevli cami imamı Ö.T.'nin cemaate ve mahalleliye aşının yan tesirlerinin bilinmediğini söylediği ve aşıyı olmama tavsiyesinde bulunduğu iddia edildi.

İmam açığa alındı

Salgının olduğuna inanmadığını söylediği öne sürülen imam hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda imam kaymakamlıkça açığa alındı.

Müftüden açıklama

Konuyla ilgili Denizli Müftüsü Mehmet Aşık bir açıklama yaptı.Kendisinin ve ailesinin de 3'üncü doz aşıları yaptırdıklarını söyleyen Aşık, "Ülkemizde aşı uygulamasının başladığı tarihten itibaren vaaz ve hutbelerin sonunda halkımızı aşı yaptırmalarının hem dini hem de vatandaşlık görevi olduğu konusunda bilgilendiriyoruz" dedi.

Aşık, "Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından başlatılan aşı seferberliğine tüm din görevlilerimizin katılarak cami cemaatinin de katılım sağlaması konusunda gerekli duyuru ve teşvikin yapılması hususunu dile getiriyoruz" diye konuştu.

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