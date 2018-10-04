Asım’ın neslini yetiştirmeliyiz

YENİ AKİT / ANKARA

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitime dair önemli açıklamalarda bulundu, müjdeler verdi. Sayısal bakımdan ülkemizin sınırlarını da aşan bir kapasiteye ulaştığımızı vurgulayan Erdoğan, “Ülkemizde faaliyet gösteren 128 devlet, 72 vakıf üniversitesi ve 5 vakıf yüksekokulundan oluşan 205 yükseköğrenim kurumumuzda 7 milyon 611 bin öğrencimiz bulunuyor. Keyfiyet kemiyet noktasında bir sıkıntımız var. Bizde dünyadaki ilk 500’ün içine iki üniversite değil, bu üniversitelerin sayısını çok daha artırmamız lazım” dedi.

Yeni dönemde hedef manevi nesil

Ülkesine, milletine bağlı nesillere vurgu yapan Erdoğan, şöyle konuştu: “Sayısal olarak çok büyük başarılara imza atmış olmamıza rağmen merhum Mehmet Akif’ten ilhamla ‘Asım’ın Nesli’ni yetiştirme konusunda yeteri kadar mesafe katetemediğimizi düşünüyorum. İnşallah yeni dönemde bu eksiğimizi de tamamlayacağız. Temeli ne kadar sağlam atarsak, üzerindeki binanın o derece sağlam olacağı açıktır.” Eğitim-öğretim hayatında ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ bilinciyle yetişen hiç kimsenin ne içeride, ne dışarıda ülkesinin aleyhinde faaliyetlere kalkışacağını belirten Erdoğan, Türkiye’yi kesinlikle hak etmediği iftiralardan korumanın en sağlıklı yolunun bu olduğuna inandığını ifade etti.

Yetenek avı başlıyor

İnsan Kaynakları Ofisi aracılığıyla üniversite öğrencilerinin geleceğini yakından ilgilendiren çalışmalar gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Erdoğan şöyle devam etti: “Bu çerçevede yapacağımız ilk işlerden biri yükseköğretimde ‘Yetenek Yönetimi’ sistemine geçmektir. Üniversite mezunlarının istihdamlarını takip ederek üniversite ve bölüm bazında başarı düzeyini ölçmeyi planlıyoruz. Böylece hangi üniversitemizin ve hangi bölümlerimizin öğrencilerimizin istihdamına ne düzeyde katkı sağladığını da görebileceğiz. Hatta bu ölçüm sonuçlarını üniversitelerimize vereceğimiz desteğin kriterlerinden biri haline getirmeyi düşünebiliriz. Üniversitelerimizden mezun olan en yetenekli öğrencilere çok özel kariyer fırsatları sunarak kamuda veya özel sektörde değerlendirilebilmelerini sağlayacağız.”

Güvenli gelecek eğitimden geçiyor

Güvenli bir gelecek inşa etmek için eğitim öğretimden başlamak zorunda olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’yi sahadan ve masadan dışlamaya çalışanlar, bugün bizimle birlikte olmanın gayreti içinde. Hala farklı tavır içinde gözükenlerin de çok yakında aynı çizgiye geleceklerinden şüpheniz olmasın. Yabancı dil eğitimi konusunda merkezi bir standart oluşturmak istiyoruz. Bunun için üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavları, ÖSYM üzerinden merkezi olarak yapılabilir.”

“Bundan sonra kaliteye odaklanacağız”

Beştepe’deki törende YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Başkan Erdoğan’a tablo hediye etti. Akademisyenlere ödüllerini takdim eden Erdoğan, Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanan Dr. Selma Şenel’e plaket verdi. Törendeki konuşmasında öğrencilere müjdeler veren Başkan Erdoğan, şunları söyledi: “Öğrenci yurtlarının yatak kapasitesi 640 bini buldu. İsteyen herkese kredi veya burs veriyoruz. Fakat nedense krediye pek yaklaşmıyorlar. Niye? İş bulduktan sonra bunlar faizsiz bir şekilde geri ödenecek olan adeta burstur. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi-burs miktarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, doktorada ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık. Bundan sonra kaliteye odaklanacağız.”