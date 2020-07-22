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Aktüel

Asım Gültekin hayatını kaybetti

Gazeteci yazar ve eğitimci Asım Gültekin Yalova'daki evinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 20:54:00 - 2020-07-22 21:05:30
Asım Gültekin hayatını kaybetti

Gazeteci yazar ve eğitimci Asım Gültekin Yalova'daki evinde vefat etti. İlk gelen bilgilere göre Gültekin'in evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Gültekin'in vefatıyla ilgili "Vah; gitti dervişimiz Asım Gültekin. Mevlam Rahmet Eylesin..." dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak "Asım Gültekin’i, Çok güzel bir dostu kaybettik, Allah rahmet eylesin... Boş dünya, Bomboş dünya..." ifadelerini kullandı.

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