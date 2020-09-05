Aşılanan menengiçlerden 10 milyon liralık fıstık rekoltesi bekleniyor

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen menengiç ağaçlarına yapılan aşıyla üretilen 200 ton Antep fıstığının ilçe üreticisine 10 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.

Kiraz, badem, ceviz, hünnap ve zeytinin yanı sıra alternatif ürünlere yönelen Demircili üreticiler, ilçede kendiliğinden yetişen menengiç ağaçlarına 2002'den bu yana "göz aşısı" yaparak, Antep fıstığı üretiyor.

İlçe merkezinin yanı sıra İmrenler, Çardaklı, İsmailler, Sevinçler, Yarbasan, Kayaköy ve Küpeler mahalleleri başta olmak üzere 20'ye yakın kırsal mahallede bu yöntemle yaklaşık 200 ile 250 bin ağacın aşılandığı bölgede Antep fıstığı üretimi önemli boyutlara ulaştı.

Eylül ortalarına kadar hasat yapan üreticiler, tarlalarından topladıkları fıstıkları yıkayıp kuruttuktan sonra ilçeye Gaziantep, Şanlıurfa, Bitlis ve Siirt'ten gelen tüccarlara satıyor.

Demirci Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine, ilçenin geride kalan 10 yılda Antep fıstığı üretiminde büyük yol kat ettiğini belirterek, 4 bin dekar arazide 250 bine yakın ağacın aşılandığını söyledi.

Bu yıl Antep fıstığından iyi verim almayı beklediklerini dile getiren Köse, "Türkiye'de en çok menengiç ağacının olduğu yerlerden birisiyiz. Her yıl belli bölgelerde çiftçilerimize ziraat mühendislerimizin desteği ile aşılamayı sürdürüyoruz." dedi.

Köse, Demirci'de yetişen fıstıkların kalitesinden ötürü piyasada kabul gördüğüne dikkati çekerek, "Antep fıstıkları menengiçlere aşılandıktan 4 yıl sonra ürün vermeye başlıyor. Bu yıl 200 ton Antep fıstığı rekoltesi bekliyoruz, kilogram fiyatını 50 lira olarak öngörüyoruz. Bu da ilçemize 10 milyon lira gibi bir gelir demek. Hedefimiz aşılanan menengiç sayısını 300 bine çıkararak üretimi arttırmak." diye konuştu.

Kayaköy Mahallesi'nden üretici Hasbi Ünlü de hiç bilmedikleri bir ürünü aşılayarak doğadan alternatif gelir kaynağı elde ettiklerini vurguladı.

Ünlü, "Çok güzel verim alıyoruz. Bakımı yapıldıktan sonra her yıl kat kat veriyor. Arazilerimde bin 500'e yakın verime ulaşmış fıstık ağacı var. Allah bereket versin, çok güzel para kazanıyoruz." ifadesini kullandı.