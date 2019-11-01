Asıl zorluk şimdi başlıyor!

Sarı kırmızılı ekip, 11 Aralık tarihine kadar 41 günlük süreçte birbirinden zorlu 8 karşılaşma oynayacak.

Bugün Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan Galatasaray, 6 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid deplasmanına çıkacak. 9 Kasım’da Gaziantep’le dış sahada karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, 2 haftalık milli aranın ardından Medipol Başakşehir ve Club Brugge ile İstanbul’da oynadıktan sonra, yıllardır galibiyet alamadığı Trabzon’a gidecek. Karadeniz deplasmanı sonrası sezonun flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek olan Galatasaray, zorlu periyodu 11 Aralık’taki PSG maçıyla tamamlayacak. Bu periyotta alınacak sonuçlar hem Avrupa hem de Türkiye’deki hedefler açısından hayati önem taşıyor.