Asıl kriz kapıda! Yazın Türkiye'yi büyük zorluk bekliyor

Türkiye ve İstanbul’un su karnesini Milliyet’e yorumlayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, şu bilgileri verdi:

“Herkes seçimlere odaklanmış durumda ancak kuraklığa bağlı su krizi kapımızı çalmak üzere. Türkiye’nin 2008’de 45 milyar metreküp olan su tüketimi, günümüzde 65 milyar metreküp seviyesine çıkmış durumda. Suyun yüzde 71’ini tarımda kullanıyoruz. Vakit kaybetmeksizin damla sulama sistemleri devreye alınmalı. İstanbul özelinde konuşursak, kent bu yükü kaldırmıyor. Baraj havzalarını korumamız gerektiği gibi, tasarrufa yönelmemiz gerekiyor. Deniz suyunu arıtmak maliyetli bir işlem.”

DSİ’nin eski yöneticilerinden Dursun Yıldız da, deniz suyunun arıtılarak şebekeye verilmesinin çok ciddi maliyet yükü getireceğini dile getirirken, “Üstelik bu sistem ekolojik dengeyi de bozuyor. Kaldı ki deniz suyunu arıtmak demek, teknolojik bağımlılık anlamına geliyor” uyarısında bulundu.

Yıldız, “Kısa vadede kayıp, kaçak oranını yüzde 3’ün altına indirilmesi, su tasarrufu ve her binaya yağmur depolama sistemleri kurulmalı. Araba yıkama, halı yıkama gibi uygulamalara kısıtlama getirilmeli. Yaz döneminde İstanbul için çok ciddi susuzluk riski söz konusu” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kurnaz da deniz suyunun arıtılmasını maliyetli ve yararsız olduğunu düşünen isimlerden: “Yapmamız gereken eldeki suyu verimli kullanmak. Ülke olarak hiç vakit kaybetmeden tarımsal sulama anlayışımızı değiştirmemiz gerek.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Karadeniz ve Marmara’nın yüzey suları az tuzlu olduğundan arıtma sistemleri ile kente belli oranda su temin edilebilir. İspanya’nın Barselona şehrinde günde 1 milyon metreküp su denizden arıtılıyor.”

TÜRK Meteoroloji Danışmanı-İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen: “İstanbul için tasarruf yapmak, barajların sayısını artırmak, yağmur suyu depolama alanları kurmak ve yağmur bombası devreye alınmalı.”

Kaynak: Milliyet