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Dünya Aşil Kalkanı’nda anahtar kimin elinde tartışması! Yunan halkı İsrail’in eline rehin bırakıldı
Dünya

Aşil Kalkanı’nda anahtar kimin elinde tartışması! Yunan halkı İsrail’in eline rehin bırakıldı

Yeniakit Publisher
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Aşil Kalkanı’nda anahtar kimin elinde tartışması! Yunan halkı İsrail’in eline rehin bırakıldı

Yunanistan'ın terör devleti İsrail'den satın aldığı 'Aşil Kalkanı' hava savunma sistemi, ülkede yeni bir krizin fitilini ateşledi. Sistemin İsrailli sorumlusu, kaynak kodunun Yunanistan'a verilmeyeceğini açıklarken, Yunan basını,"Aşil Kalkanı'nın anahtarı İsrail'in elinde olacak" manşetleri attı. Muhalefet kanadından hükümete "Ülkemiz Netanyahu'nun eline rehin bırakıldı" tepkisi geldi.

Terör devleti İsrail, komşu ülkeyi de karıştırdı. Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı 'Aşil Kalkanı' hava savunma sistemi, ülkede krize yol açtı. Sistemin kontrolünün kimde olacağı tartışılıyor. Sistemin İsrailli sorumlusu, kaynak kodunun Yunanistan'a verilmeyeceğini söyledi. Yunan basını,"Aşil Kalkanı'nın anahtarı İsrail'in elinde olacak" manşetleri attı. Muhalefetten de hükümete tepki geldi.

Atina'nın milyarlarca Euro ödeyeceği sistemin İsrailli sorumlusu Moshe Patel, Kathimerini gazetesine konuştu.

Yunanistan'ın, sistemin komuta ve kontrol yeteneklerine ilişkin kaynak koduna erişiminin bulunmadığını açıkladı.

Bunun anlaşmada yer almadığını söyledi.

Röportajın ardından Yunan kamuoyunda ortalık karıştı. Yunan basınında "Aşil Kalkanı'nın anahtarı İsrail'in elinde olacak" manşetleri yer aldı. "Milyarlar ödüyoruz, ama anahtarı bizde değil" başlıkları atıldı.

MUHALEFETTEN DE SERT TEPKİLER GELDİ

Kriz büyüyünce, Kathimerini gazetesi, İsrail Savunma Bakanlığı'nın düzeltmesini yayımladı.

Açıklamada, sistemin yazılım ve teknolojisinin iki ülkenin ortak kontrolünde olduğu belirtildi.

Ancak bu açıklama tartışmayı yatıştırmadı. Muhalefetten de sert tepkiler geldi. Eski Başbakan Aleksis Çipras'ın partisi ELAS açıklama yaptı, Savunma Bakanı Dendias’ın, “bu savunma sisteminin kaynak kodları elimizde olmazsa, rehin duruma düşeriz” açıklaması hatırlatıldı. "Ülkemiz Netanyahu'nun eline rehin bırakıldı" denildi.

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