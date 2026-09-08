  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fındık işçilerini taşıyan pat pat tırla çarpıştı! Düzce’de 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı Yasa dışı “panel” soruşturmasında yeni dalga! 27 avukat hakkında karar Otomotiv yan sanayisine dev soruşturma! Rekabet Kurumu düğmeye bastı: İşte 39 şirket ve birlik Devlet Bahçeli "Ahmetler makama" demişti! Ahmet Özer apar topar Bahçeli ile görüştü Batman Valiliği’nden “Kürtçe konuştuğu için polis şiddeti” iddiasına yalanlama! Gerçek bambaşka çıktı Siyonistler ibadethaneyi bastı! Namazdaki Filistinlilere bomba Ankara’da sosyete ve holding patronlarına dev operasyon! "Zengine dokunulmuyor" algısı kökünden çöktü! MHP’den "Türkiye’nin Nüfus Vizyonu" raporu! İşte nüfusu artıracak 11 maddelik formül Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Türkiye ile dost olanlar kazanacak
Dünya Suudi Arabistan'a büyük saldırı!
Dünya

Suudi Arabistan'a büyük saldırı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Suudi Arabistan'a büyük saldırı!

Suudi Arabistan’ın resmi açıklamasına göre, salı sabahı ülkenin güneyindeki kentlere Ensarullah tarafından düzenlenen saldırılarda onlarca kişi yaralandı.

Suudi Arabistan’ın resmi açıklamasına göre, salı sabahı ülkenin güneyindeki kentlere Ensarullah tarafından düzenlenen saldırılarda onlarca kişi yaralandı.

Açıklamada, Yemen'deki Ensarullah Hareketi'nin Suudi Arabistan’ın güneyindeki Abha, Hamis Muşayt, Cizan ve Necran olmak üzere 4 kenti hedef aldığı, saldırılarda 73 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, “Husileri caydırmak ve Krallığın egemenliğini savunmak için gerekli tüm önlemler alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Ensarullah Hareketi de salı günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın güneyini insansız hava araçları ve füzelerle vurduğunu duyurdu.

Son günlerde Yemen’de yıllardır görülen en şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ensarullah Hareketi, perşembe gününden bu yana kara saldırıları düzenlerken Kızıldeniz kıyısındaki bölgeler ile Taiz çevresini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: MHP Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Adayımız…
Gündem

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: MHP Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Adayımız…

MHP'den 2028 seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir mesaj geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, partisini..
Serhat Kılıç'ın Vural Çelik'in ölümü sonrası verdiği röportaj: ‘Başıma gelmesi lazım’ demişti!
Gündem

Serhat Kılıç'ın Vural Çelik'in ölümü sonrası verdiği röportaj: ‘Başıma gelmesi lazım’ demişti!

Seksenler dizisindeki "Ergun Plak" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde vefat etmesi sevenlerini derin bir hüzne bo..
Milli teknoloji hamlesinin öncüsünden tarihi mesaj! Selçuk Bayraktar "Artık rahat yok!" diyerek gerçekleri tek tek sıraladı!
Gündem

Milli teknoloji hamlesinin öncüsünden tarihi mesaj! Selçuk Bayraktar "Artık rahat yok!" diyerek gerçekleri tek tek sıraladı!

Türkiye’nin göğsünü kabartan ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın arkasındaki vizyoner isim, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayrakta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23