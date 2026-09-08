Suudi Arabistan'a büyük saldırı!

Suudi Arabistan’ın resmi açıklamasına göre, salı sabahı ülkenin güneyindeki kentlere Ensarullah tarafından düzenlenen saldırılarda onlarca kişi yaralandı.

Açıklamada, Yemen'deki Ensarullah Hareketi'nin Suudi Arabistan’ın güneyindeki Abha, Hamis Muşayt, Cizan ve Necran olmak üzere 4 kenti hedef aldığı, saldırılarda 73 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, “Husileri caydırmak ve Krallığın egemenliğini savunmak için gerekli tüm önlemler alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Ensarullah Hareketi de salı günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın güneyini insansız hava araçları ve füzelerle vurduğunu duyurdu.

Son günlerde Yemen’de yıllardır görülen en şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ensarullah Hareketi, perşembe gününden bu yana kara saldırıları düzenlerken Kızıldeniz kıyısındaki bölgeler ile Taiz çevresini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.