Asıl dertleri belli oldu: Boğaziçi Üniversitesi'nde kadrolaşma skandalı! Ailecek profesör olmuşlar

İş muhafazakar öğretim görevlilerine gelince "kadrolaşma var" yaygarası kopararak ortalığı ayağa kaldıran solak zihniyet, kadrolaşan kişiler kendilerinden olunca kafayı adeta kuma gömdü. CHP'lilerin "örnek eğitim kurumu" olarak gösterdiği Boğaziçi Üniversitesi'nin aile çiftliğine döndüğü ortaya çıktı.

Medeni Hukuk Profesörü Sulhi Tekinay'ın kızları olan Şirin Tekinay ile Aslı Tekinay'ın ikisinin birden Boğaziçi Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaptığı öğrenildi.

Ailecek Boğaziçi'ne yerleşmişler

Sulhi Tekinay'ın şanslı kızları Şirin Tekinay ve Aslı Tekinay'ın Boğaziçi'ne profesör olarak kapak atması tepkileri beraberinde getirirken solak güruhun duruma sessiz kalması dikkat çekti.

Her fırsatta muhafazakar akademisyenleri "kadrolaşma" ile suçlayarak ahlak dersi vermeye kalkan solak güruhun Boğaziçi'nde yaşanan kadrolaşma karşısında üç maymunu oynaması gerçek yüzlerini bir kez daha ortaya koydu.

Rektöre aba altından sopa

Boğaziçi Üniversitesi'nde kadrolaşan şanslı iki kız kardeşten Şirin Tekinay, "Bazen görünen köy kılavuz istiyor" notuyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten atanan Naci İnci'ye "bize hesap ver" çağrısı yapan Şirin Tekinay, "Bir rektör, başta öğrencileri olmak üzere, üniversitenin tüm paydaşlarına, akademik ve idari tüm personeline, mezunlarına karşı sorumludur" dedi.

Rektör Naci İnci'ye aba altından sopa göstererek ayar vermeye kalkan Tekinay'ın söz konusu paylaşımı büyük tepkiyle karşılandı.

LGBT savunucusuna methiyeler düzmüştü

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten atanan Naci İnci, daha önce çektiği skandal LGBT belgeseliyle hatırlanan ve "Çukur Operasyonları" sırasında terör örgütü PKK'ya destek mahiyetindeki "Barış için Akademisyenler" bildirisine imza atan Boğaziçi öğretim görevlisi Can Candan’ın görevine son vermişti.

Bu gelişme sonrası Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’ye hitaben bir mektup kaleme alan Aslı Tekinay, Boğaziçi Üniversitesi'nden şutlanan LGBT savunucusu Can Candan'a methiyeler düzmüştü.

LGBT belgeseli çekerek Müslüman Türk aile yapısının temeline dinamit döşeyen sapkınlara destek veren Can Candan'a arka çıkan Aslı Tekinay, "Can Candan gibi donanımlı bir sanatçı ve tutkulu bir akademisyeni Boğaziçi’nden ve öğrencilerinden koparmak büyük bir yanlıştır" ifadelerini kullanmıştı.