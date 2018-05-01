Asıl çılgın proje bu! Türkiye üretmeden satacak

Türkiye, enerji ihtiyacının çoğunu dışarıdan karşılayan bir ülke . Bu sebeple enerji giderleri oldukça yüksek. Türkiye'nin enerji kaynağının yetersiz olması, ekonomik olduğu kadar siyasi bir risk olarak da göze çarpıyor. Gaz ihraç eden ülkeler, zaman zaman vanaları kapatma tehdidiyle enerjiyi adeta silah olarak kullanıyor. Ancak bu riski bertaraf etmek için son yıllarda önemki adımlar atıldı.

Türkiye, enerji güvenliğini sağlama almak için denizde ve karada önemli hamleler yaptı. Özelikle Tuz Gölü'nün altında da devasa bir proje yürütüldü.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPOLAMA ALANINA SAHİP

İlk olarak denizdeki faaliyetlere bakıldığında; Türkiye'nin iki adet yüzer LNG gemisini yakın zamanda devreye aldığı göze çarpıyor. LNG, sıvılaştırılmış doğalgaza deniyor. FSRU olarak da bilinen LNG gemileri ise sadece depolamaya değil dönüşüm LNG'yi gazlaştırmaya da yarıyor.

Söz konusu gemiler İzmir Aliağa ve Hatay Dörtyol'a konuşlandırıldı. İzmir'e konuşlandırılan gemi, Türkiye'nin ilk yüzer LNG gemisi olma özelliğini taşıyor. Yıllık kapasitesi 5.3 milyon ton olan gemi, İzmir'e 2016 yılında yanaştı.

Hatay Dörtyol'dak igemi ise çok daha büyük. Öyle ki, dünynın en büyük depolama kapasitesine sahip yüzer LNG tesisi olduğu belirtiliyor.

FAZLA GAZ İHRAÇ EDEBİLİR

Bu tesislerin ardından kış aylarının Türkiye'de kesintisiz geçmesi hedefleniyor. Ayrıca depolardaki fazla gazın ihraç edilmesi de bir başka seçenek olarak masada.

YERİN ALTINA DEV TESİS

Karada ise birçok doğalgaz santrali bulunuyor. Ancak gazla ile ilgili en çok dikkat çeken proje, Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi Tesis Tuz Gölü'ne 40 km uzaklıktaki Sultanhanı Beldesi yakınlarına açıldı. Şu an tam kapasite veremese de bir bölümü devreye alınmış durumda.

GÜNLÜK 40 MİLYON METREKÜP

Proje toplamda 12 kuyudan oluşuyor. Depolama kapasitesi 1 milyar metreküp. Halihazırda 6 kuyu devreye alındı. Böylece 500 milyon metreküplük bir alanın kullanılabildiği belirtiliyor.

Tüm kuyuların 2020 yılında devreye girmesi beklenirken, tesisin bu tarihten sonra Türkiye'deki şebekeye günlük 40 milyon metreküp gaz verebileceği ifade ediliyor.

ARAMA FAALİYETLERİ

Enerji alanındaki faaliyetler bunlardan ibaret değil. Hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetleri devam ediyor. Faaliyetler özellikle Kıbrıs çevresinde yoğunlaşmış durumda.

Öte yandan enerji çalışmaları gazdan ibaret değil. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde petrol arama çalışmaları yürütülüyor.

Türkiye Haber Merkezi