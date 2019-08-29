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Asil Çelik’in ÇED toplantısı yapılamadı

Asil Çelik’in Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Fındıklı Mahallesi sınırları içerisindeki terk edilmiş maden ocağının bulunduğu derin çukuru ‘ikinci sınıf endüstriyel atık (cüruf) düzenli depolama tesisi’ yapmamak istemesi ile ilgili planlanan ÇED toplantısı yapılamadı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:29
Asil Çelik’in ÇED toplantısı yapılamadı

Asil Çelik’in Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Fındıklı Mahallesi sınırları içerisindeki terk edilmiş maden ocağının bulunduğu derin çukuru ‘ikinci sınıf endüstriyel atık (cüruf) düzenli depolama tesisi’ yapmamak istemesi ile ilgili planlanan ÇED toplantısı yapılamadı. mahalle sakinlerinin yanı sıra Orhangazi ve Bursa’dan gelen hukukçu, siyasi ve mühendisler, söz konusu tesisisin asıl etki alanının Orhangazi olduğunu ileri sürerek, ÇED toplantısının merkezde yapılması gerektiğini savundu. Vatandaşlar bilgilendirmeye ısrarla karşı gelince toplantı yapılamadı.


Türkiye’nin demir çelik sanayiindeki önde gelen firması olan Asil Çelik’in Fındıklı Mahallesi sınırlarındaki terk edilmiş eski maden ocağına kurmak istediği cüruf tesisiyle ilgili planlanan ÇED toplantısı yapılamadı.


ÇED toplantısı için daha önceden yapılan çağrı gereği, ilgili kurumlardan bazılarının temsilcileri Fındıklı Mahallesi kahvesinde toplandı. Çevre ve Şehircilik Bursa İl Müdürlüğü’nün yanı sıra ÇED firması ve Asil Çelik temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda tesis ve çevreye etkileri konusunda vatandaşlara bilgi verilmesi planlanıyordu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen heyet toplantının açılışını yapmak istediği sırada vatandaşlar itiraz ederek, bilgilendirmeyi kabul etmediklerini dile getirdiler. Zaman zaman seslerin yükseldiği toplantıda vatandaş tarafı söz konusu tesisin asıl etki alanının Orhangazi olduğunu öne sürdü. Tepkili vatandaşlar, yapılması planlanan tesisin 55 bin Orhangazilinin geleceğini tehdit ettiğini savunarak, bilgilendirmenin Fındıklı’da değil Orhangazi’de yapılması gerektiğine vurgu yaptı ve toplantı yerine usûlen itiraz etti.


Bilgilendirme heyeti ve Asil Çelik temsilcilerinin sunumun izlenmesi yönündeki gayretleri netice vermedi. Vatandaşlar ısrarla bilgilendirmeyi reddedince Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü heyeti ‘Vatandaşların ÇED bilgilendirmesini reddettiği’ yönünde zabıt tuttu.


Toplantıda konuşan CHP Bursa İl Başkanı Akkuş, söz konusu tesisin yapılması için o alanın planlara depolama alanı olarak işli olması gerektiğini belirterek, "Eğer planlara işli değilse zaten böyle bir tesisi yapmak kanunsuz olur" dedi.


Ayrıca ÇED bilgilendirmesinin kanûnen nüfusun en kalabalık olduğu bölgede yapılması gerektiğini savunan Akkuş, "Yıllardır bu gibi projelerle mücadele ediyoruz, kazandık, yine kazanacağız. Orhangazi’de 55 bin kişinin geleceği tehdit altında. Sadece Asil Çelik değil, bölgedeki birçok tesis ilçede insan sağlığı ve tarımın geleceğini tehdit ediyor" diye konuştu.


Jeoloji Mühendisi Halil Akıncı, öğrencilik yıllarından bu yana Orhangazi’yi bildiğini ve söz konusu tesisin içme suyu havzasında olduğu için Orhangazi’ye ciddi zararlar vereceğini söyledi. 1990 yılında Hidrojeolog Prof. Dr. Baki Canikli’nin ’Orhangazi dolayındaki taş ve kireç ocaklarının çevreye ve su kaynaklarına etkisi’ni araştırdığını belirten Akıncı, o raporda kireç ve taş ocaklarının dahi kapatılması gerektiğinin belirtildiğine vurgu yaptı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:29
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