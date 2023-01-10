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Medya Asıl bomba şubat ayında patlayacak! Erdoğan, inanılmaz bir müjde daha verecek
Medya

Asıl bomba şubat ayında patlayacak! Erdoğan, inanılmaz bir müjde daha verecek

Sakarya Gaz Sahası'nda incelemelerde bulunan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, yakında Tayyip Erdoğan'ın bomba bir müjde daha vereceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 11:12:00 -
Asıl bomba şubat ayında patlayacak! Erdoğan, inanılmaz bir müjde daha verecek

Sakarya Gaz Sahası'nda incelemelerde bulunan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, yakında Tayyip Erdoğan'ın bomba bir müjde daha vereceğini belirtti.

Bölgede yapılan çalışmaları köşesine taşıyan Donat, Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin, konuşulandan, resmi açıklamalardan çok daha fazla olduğunu belirterek, "Bu konuda tek cümle yazabiliyoruz. Gerisi... Özel ve gizli bilgi. Sanırız... Şubatta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından bütün dünya duyar." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah gazetesindeki o dikkat çekici yazının ilgili bölümü:

"Sakarya Gaz Sahası... Binlerce insan... 9 helikopter... 51 gemi... Yoğun bir çalışma temposu... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, bizi bir bağlantı noktasında durduruyor:

- Deniz ile kara bağlantısı... Denizden gelen doğalgaz hattının, karadaki hat ile buluştuğu nokta burası... Medyadan ilk gören kişi sizsiniz.

Teşekkür ediyoruz... Ve okurlarımızdan gelen yoğun sorulardan birini soruyoruz:

- Karadeniz doğalgazı evlere, fabrikalara ulaşınca... Faturalarda ucuzlama olacak mı?

Yanıt sevindirici... Müjde:

- Evet... Mutlaka olacak.

***

'Karar siyasi otoritenin'

Milletin beklentisi... Soru yağmuru... Karadeniz doğalgazı ilk ay bedava verilecek mi? Bölgede öyle yoğun konuşuluyor ki. Genel Müdür Melih Han Bilgin'in yanıtı:

 Maliyet konusu çok önemli... Biz hesaplamaları yapar ve siyasi otoriteye sunarız.

 Alternatiflerimiz var... A alternatifi... Sonra B... Ve C... Bu alternatifler, siyasi otoritenin önündeki pencerelerdir.

 Karar siyasi otoritenindir.

***

Şubatı bekleyin

Karadeniz'deki doğalgaz rezervi, konuşulandan, resmi açıklamalardan çok çok fazla.

Bu konuda tek cümle yazabiliyoruz.

Gerisi... Özel ve gizli bilgi.

Sanırız... Şubatta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından bütün dünya duyar. (...)"

 

 

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Yorumlar

BABA YORGUN

Yirmi sene çok güzel günler gördük, Daha önceki yirmi seneleri yaşamış olsan böyle yorum yapmazdın.

Murat

Türk Milleti artık Fetö, pkk, GİBİ... Amerikan köpeklerinin yalanlarına,SİYASİ yalancılara inanmaz ve Erdoğanı desteklerse TÜRKİYE çok kısa zamanda çok daha güzel günlere kavuşacak. Dünyaa milletleri BİZE HAYRANLIK BESLECEKTİR.
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