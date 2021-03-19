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Gündem 'Aşı yaptırmayacağım, güvenmiyorum' diyen şarkıcı Aleyna Tilki'ye soruşturma şoku
Gündem

'Aşı yaptırmayacağım, güvenmiyorum' diyen şarkıcı Aleyna Tilki'ye soruşturma şoku

Şarkıcı Aleyna Tilki hakkında "Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum", "İnsanları korona değil de ilaçlar öldürüyor olabilir mi?" şeklindeki ifadeleri nedeniyle ve halkı korkuttuğu gerekçesi ile hakkında soruşturma açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 16:46:00 - 2021-03-19 16:48:02
'Aşı yaptırmayacağım, güvenmiyorum' diyen şarkıcı Aleyna Tilki'ye soruşturma şoku

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama çalışmaları sürerken, bir vatandaş "Anneme, kendime kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum", "İnsanları korona değil de ilaçlar öldürüyor olabilir mi?" şeklindeki sözleri nedeniyle şarkıcı Aleyna Tilki'yi CİMER'e şikayet etti.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre söz konusu vatandaşın dilekçesinde Tilki için "Devleti aşağılayıp halk arasında korku ve paniğe neden oldu" ifadesi kullanıldı.

Tilki hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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