Aşı yapan sağlık çalışanlarına ek ödeme var mı? Aşı personeline ek maaş mı var?

Aşı yapan sağlık personeline ek ödeme mi var? Aşı personeline ne kadar ek ödeme yapılacak? Aşı yapanlara ek ödeme kaç ay ödenecek? soruları Sağlık Bakanlığı tarafından aşı odalarında göre yapan personel hakkında yeni genelge yayınlanmasından sonra merak edilir oldu. Korana ile mücadele kapsamında Türkiye haziran ayında yoğun bir şekilde aşı uygulamasına geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük aşı aşısının 1.5 milyonu bulduğunun müjdesini verirken, aşı yapan sağlık çalışanlarına da ek ödeme müjdesi geldi. İşte detaylar.

Sağlık Bakanlığı, "Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi.

Kovid-19 salgınının ortadan kaldırılması amacıyla aşı çalışmalarının hızlandırıldığına dikkati çekilen genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi.

Aşı personeline ne kadar ek ödeme var?

Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki personelden Kovid-19 için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak.

Aşı yapan personel kaç ay ek ödeme alacak?

Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, 209 sayılı kanunun 5'inci maddesi uyarınca ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek.Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

Günlük ne kadar aşı yapıldı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını duyurdu. Koca'nın paylaştığı verilere göre günlük aşılama sayısında yeni bir rekor kırılarak 1,5 milyon sayısı aşıldı