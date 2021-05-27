Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstünün 1 Haziran’dan itibaren aşılanacağını duyurmuştu. Bir müjde daha geldi. Bu kez Bakan Koca, engelli vatandaşların aşılanmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Peki, engelli vatandaşlar ne zaman aşı olacak?

Aşı sırası gelmeyen engelliler ne zaman aşılanacak? Engelli vatandaşlar ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin” dedi.