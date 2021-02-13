Aşı sıram geldi mi? Ne zaman aşı olacağım güncel
Ne zaman korona aşısı olurum? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları 14 Ocak 2021’de başladı. Geride kalan sürede 3 milyon 700 bini aşkın kişi aşı oldu. Pek çok kişi kendisine aşı randevusunun ne zaman verileceğini araştırıyor. Korona aşısı ne zaman olurum? Kaç yaş korona aşısı oluyor? Ne zaman korona aşısı olacağım?
Korona aşısı olacağım tarihi nasıl öğrenirim? Türkiye güçlü sağlık altyapısıyla hızla koronavirüs aşılarını uyguluyor. 13 Şubat Cumartesi günü saat 17.30 itibariyle 3.766.682 kişi aşı oldu. Milyonlarca kişi aşı sırasının ne zaman kendilerine geleceğini araştırıyor. Peki, ne zaman korona aşısı olurum?
Aşı sıram geldi mi? Ne zaman aşı olacağım güncel
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu aşı takvimini belirledi. Belirlenene takvime göre yaş gruplarına göre aşılamalar devam ediyor. Son olarak 65 yaş üstü vatandaşlar için aşı randevu sistemi açıldı. Vatandaşlar TC kimlik numaraları ve e devlet/MHRS şifreleriyle randevu alabiliyor.
Aşı randevu sıranızın geleceği tarihi ise SMS ile öğrenmeniz mümkün. ASİ yazıp aralarında birer boşluk bırakarak TC Kimlik numaranız ve kimlik seri numaranızın son 4 hanesini 2023’e mesaj atarak ne zaman aşı olacağınızı öğrenebilirsiniz.
SMS'in yanı sıra E Nabız web sitesi üzerinden de aşı olacağınız dönemi öğrenebilirsiniz.
Aşı takvimi
Birinci aşama
A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)
B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar
C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler
İkinci aşama
A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar
B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler
Üçüncü aşama
A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar
B Grubu: 40-49 yaşındakiler
C Grubu: 30-39 yaş
D Grubu: 18-29 yaş
Dördüncü aşama
Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.