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Gündem Aşı olmayan doktor koronadan vefat etti
Gündem

Aşı olmayan doktor koronadan vefat etti

Özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan ve koronavirüs aşısı yaptırmayan Hasan Feyzi Katıöz, virüs nedeniyle vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 07:59:00 -
Aşı olmayan doktor koronadan vefat etti

Sakarya’da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan Hasan Feyzi Katıöz (50), yaklaşık 20 gün önce bazı semptomlar göstermesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı.

Testi pozitif çıkan ve evde tedavisine başlanan Katıöz, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.

9 Eylül günü entübe edilen ortopedi doktoru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Hasan Feyzi Katıöz’ün koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden doktorun cenazesi yarın sabah saatlerinde hastane önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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