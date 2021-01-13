  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Aşı olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telefonuna gelen mesajı paylaştı
Sağlık

Aşı olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telefonuna gelen mesajı paylaştı

CoronaVac aşısı olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telefonuna Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 20:38:00 -
Aşı olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telefonuna gelen mesajı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı olduktan sonra Sağlık Bakanlığından telefonuna gelen mesajı paylaştı.

Bakan Koca telefonuna gelen mesajı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı olduktan sonra Sağlık Bakanlığından telefonuna gelen "Sayın Fahrettin Koca, Covid19 1. doz aşınız 2021-01-13 19:25 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi kurumunda uygulanmıştır. Sağlıklı günler dileriz." mesajını sosyal medya hesabından "Sağlık Bakanlığımızdan bir mesaj aldım" diyerek paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar paylaştı! Telegram sallandı
Gündem

Selçuk Bayraktar paylaştı! Telegram sallandı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3'ün başarıyla tamamlanan test görüntülerini paylaştı.
Milyoner'e damga vurdu! Basit soruda elenen genç kız bakın ne yaptı
Medya

Milyoner'e damga vurdu! Basit soruda elenen genç kız bakın ne yaptı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında üçüncü soruda elenen Esranur Balcı isimli yarışmacı, programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan "Bu kı..
Rus Su-24 ve Türk Bayraktar TB2 bölgede!
Dünya

Rus Su-24 ve Türk Bayraktar TB2 bölgede!

Suriye'nin İdlib kenti semalarında Rus Su-24 ve Bayraktar TB2 SİHA'larının aynı anda uçuş yaptığı görüldü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay