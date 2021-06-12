Aşı gönüllüsü kimler olabilir? Aşı gönüllüsü olma şartları nelerdi?

Kim aşı gönüllüsü olur aşı gönüllüsü şartları | Koronavirüs salgınında aşılar son derece önemli. Bu noktada aşı tedarikiyle ilgili yaşanan güçlükler yerli aşının önemini gözler önüne seriyor. Erciyes aşısında Faz 3 çalışmaları başladı. Aşı gönüllüsü olmak isteyenler ise ne zaman nasıl nereden başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, kim aşı gönüllüsü olabilir?