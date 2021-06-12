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Sağlık Aşı gönüllüsü kimler olabilir? Aşı gönüllüsü olma şartları nelerdi?
Sağlık

Aşı gönüllüsü kimler olabilir? Aşı gönüllüsü olma şartları nelerdi?

Kim aşı gönüllüsü olur aşı gönüllüsü şartları | Koronavirüs salgınında aşılar son derece önemli. Bu noktada aşı tedarikiyle ilgili yaşanan güçlükler yerli aşının önemini gözler önüne seriyor. Erciyes aşısında Faz 3 çalışmaları başladı. Aşı gönüllüsü olmak isteyenler ise ne zaman nasıl nereden başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, kim aşı gönüllüsü olabilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 11:32:00 -
Aşı gönüllüsü kimler olabilir? Aşı gönüllüsü olma şartları nelerdi?

Yerli ve milli aşı toplumsal bağışıklığın kazanılması için son derece önemli. Yerli aşının 3.doz olarak kullanılabileceği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Yapılan açıklamalarda yerli aşının sonbaharda kullanılabileceği belirtiliyor. Faz 3 çalışmasının noktalanması içinse gönüllülere ihtiyaç duyuluyor. Peki, kim aşı gönüllüsü olabilir?

Aşı gönüllüsü kimler olabilir? Aşı gönüllüsü olma şartları nelerdi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından aşı gönüllüsü olmaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, “Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım" dedi.

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