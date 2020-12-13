Asgari ücretten vergi yükü kaldırılsın!

Yeni Akit’e konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, “İşçinin gider kalemlerine bakarak bir enflasyon hesaplaması yapılması lazım” derken, Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay da asgari ücret üzerindeki vergi yükünün kalkması gerektiğini söyledi.

Enflasyon hesabı yapılsın

2020’nin her kesim için zor geçtiğini vurgulayan Şahin, şunları dile getirdi: “Asgari Ücret Komisyonunun da bugüne kadar işçilerin lehine çok fazla olumlu sonuç çıktığını göremedik. Bu sene de asgari ücret konusunda çok fazla ümitvar olduğumuzu söyleyemeyiz. Ekonomik sıkıntılar üzerine bir de Kovid-19 sıkıntısı eklenince, 2021 yılı asgari ücretin işçileri çok fazla memnun edecek şekilde açıklanacağını ümit edemiyorum. Taraflar rakam telaffuz etmedi. Ama enflasyon rakamları ortada. Bir işçi ailesinin aylık harcamasını ele alıp baktığımızda 5-6 kalem temel gideri var. İşçi kesiminin şu an hissettiği hayat pahalılığı olarak tanımladığımız enflasyon çok yüksek. İşçinin gider kalemlerine bakarak bir enflasyon hesaplaması yapılması lazım.”

Ailede 1 değil 4 kişi yaşıyor!

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay da şu değerlendirmede bulundu: “Öncelikle asgari ücret tespit komisyonunun yapısı değişmeli. Asgari ücret üzerindeki vergi yükü kalkmalı. Asgari ücret belirlenirken, 1 (bir) işçi için ücretin belirlenmesinden vazgeçilmeli. 4 (dört) kişinin geçim ücreti dikkate alınmasını ve insanca yaşayabilecek bir ücret belirlenmesini istiyoruz. Çalışanlar üzerindeki vergi yükleri de çok ağır. Acil olarak emekçilerin vergi yükünü azaltacak yöntemler bulunması lazım. Emekçiler dışındaki bütün gerçek ve tüzel kişiler işlerini yapmak için yaptıkları giderleri gelir-kurumlar vergisinden düşüyor. Sadece emekçiler düşemiyor. Biz de başta ulaşım olmak üzere işimizi yapmak için harcadığımız tutarları gelir vergisinden düşmek istiyoruz.”