Asgari ücrette sıcak gelişme! 3. Asgari Ücret Toplantısı başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 3. Asgari Ücret Toplantısı başladı.
Gelen son bilgilere göre; işçi kesiminde henüz toplantıya katılım olmadı.
HAK-İş'ten asgari ücret açıklaması
HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Ülkenin yüzde 50’si asgari ücretle çalışırken, bu belirlediğimiz ücret asgari ücret olmaktan çıkıyor, genel bir ücrete dönüşüyor. Temennimiz asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesidir” dedi.