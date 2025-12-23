  • İSTANBUL
Ekonomi Asgari ücrette sıcak gelişme! 3. Asgari Ücret Toplantısı başladı
Ekonomi

Asgari ücrette sıcak gelişme! 3. Asgari Ücret Toplantısı başladı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Asgari ücrette sıcak gelişme! 3. Asgari Ücret Toplantısı başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 3. Asgari Ücret Toplantısı başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 3. Asgari Ücret Toplantısı bugün saat 18.00 itibariyle başladı.

Gelen son bilgilere göre; işçi kesiminde henüz toplantıya katılım olmadı.

HAK-İş'ten asgari ücret açıklaması

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Ülkenin yüzde 50’si asgari ücretle çalışırken, bu belirlediğimiz ücret asgari ücret olmaktan çıkıyor, genel bir ücrete dönüşüyor. Temennimiz asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesidir” dedi.

Ayrıntılar geliyor...

