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Ekonomi Asgari ücrette maaş zammı ile ilgili açıklama: 4 işçi de toplantıda! İşte merakla beklenen, tespit edilen asgari ücret
Ekonomi

Asgari ücrette maaş zammı ile ilgili açıklama: 4 işçi de toplantıda! İşte merakla beklenen, tespit edilen asgari ücret

Yeniakit Publisher
2023-12-19 00:47:00 - 2023-12-19 01:34:14
Asgari ücrette maaş zammı ile ilgili açıklama: 4 işçi de toplantıda! İşte merakla beklenen, tespit edilen asgari ücret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 11 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantıyı bugün tamamladı. Tarih verildi mi, Asgari ücrette son durum...

Asgari ücret tespit komisyonu ikinci kez toplandı, bir rakam telaffuz edilmedi. 4 asgari ücretli işçi de toplantıda vardı. Bu yıl tek zam yapılması planlanıyor. CNN TÜRK'te gazeteciler kulis bilgisini aktardı.

Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, "İki taraf da rakam önermeyince bir rakam ortaya çıkmadı. İşverenin kafasındaki rakam yüzde 36 ile 40 arası. Yüzde 40 olursa 15.962. Vedat Işıkhan şunun altını çiziyor. Burada sizin uzlaşmanız önemli biz hakemiz. İkinci altını çizdiği konu da burada bizim sağlamaya çalıştığımız şey işçileri enflasyona ezdirmeyecek rakam bekliyorum. İşverenin kafasındaki 500 dolar civarındaki rakam. Net rakam yüzde 36. Bu bir nebze yukarı çıkabilir 40'a gelebilir. Bölgesel asgari ücret 4 yıl önce tartışıldı ama riskleri var. Bana sorarsanız tamamen şahsi fikrim sekörel bir asgari ücret olabilir. " dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "İkinci toplantı da TÜİK uzmanları bir sunum yaptıklarını biliyoruz. Eğer işveren yüzde 40 ile gelir o konuda bir ilerleme sağlanamazsa uzlaşmaya varılmadan çıkabilir. Yüzde 40 kabul edilebilecek bir rakam değil. İşçi kesimi kabul etmez, Hükümet kesimin de sıcak bakacağını düşünmüyorum. İşveren yüzde 40 ile gelirse oradan uzlaşma çıkmaz, işçi kesimi masadan kalkar. Üçüncü toplantıda rakamlar çıkar. Asgari ücretle geçinen 4 işçi nasıl gıda aldıklarını, nasıl temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatıyorlar. Bunlar 2024 yılı ocak ayında bu parayı alacak değiller. İşçi bunu şubat ayında alacak." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de asgari ücret

2020'de 2 bin 300 TL olan asgari ücret, sadece üç yılda yaklaşık beş kat artarak 11 bin 402 TL oldu.
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