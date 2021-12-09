Asgari ücrette kritik gün! İlk açıklama geldi

İşçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan komisyon, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü kez toplandı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek. Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

Asgari ücrette ilk açıklama

TİSK Başkanı Akkol, "Bizim için önemli bir süreç. Çok meşakatli bir süreç yönetiliyor. On binlerce satır verileri analiz ediyoruz. Kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz. Devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyorum. Özellikle vergi indirimi ve teşvik konusu burada belirleyici olacaktır" dedi.

Beklentiler

Türkiye'de yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan var. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda bugün gerçekleştirilecek toplantıda sendikalar görüşlerini ortaya koyacaklar.

Bakan Bilgin, yaptıkları anketlerde işçilerin asgari ücret beklentilerinin 3.750 TL ila 4.000 TL arasında değiştiğini belirtirken, işverenlerin ise 3.500 ila 3.750 TL arasında beklentilere sahip olduğunu açıkladı.

İkinci toplantı Türk-İş başkanlığında yapılmıştı. Toplantının sonunda açıklama yapan Toplantı sonrası açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin bu hafta içi(Bugün) açıklanacağını söylemişti.

Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

"Bu hafta açıklanabilir"

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında asgari ücret için şu açıklamayı yaptı:

Bu hafta içi asgari ücret açıklanabilir. Taraflar anlaşırsa dördüncü toplantıya gerek kalmaz. Belki ertesi gün bir açıklama yapılabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı geçen hafta anket açıkladı. İşverenler 'İşsizlik artar mı?' sorusuna yüzde 74 ya da yüzde 75 oranında bir cevap verdiler. Kayıtdışılık artabilir. Sigorta primleri tekrar gözden geçirilmeli. Gelir vergisi oranlarında bir iyileştirme yapılırsa en doğrusu olur. Taraflar arasında denge sağlanırsa kolaylıkla bu iş çözülür.

Erdoğan'ın açıklaması

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "4 bin liranın altında olmasın" dediğine ilişkin kulis haberleri yer aldı.

Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada ise, "Dar gelirliler, ücretliler, emekliler başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerine binen yükleri azaltmak için gereken adımları birer birer atıyoruz. Kamu işçileri ve memurların maaşlarında yapılan artışların ardından asgari ücret düzenlemesinde de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Uyguladığımız sosyal devlet ve kapsamlı sosyal yardım politikalarıyla bugüne kadar ülkemizde hiç kimseyi sahipsiz bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.