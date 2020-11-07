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Gündem Asgari ücrette beklenti emekçiden yana olsun!
Gündem

Asgari ücrette beklenti emekçiden yana olsun!

Milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren ve 2021 yılında geçerli olacak yeni ücretin belirlenmesi için yapılacak görüşmeler öncesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum” ifadesi. “Pazarlık hazırlığı mı var” sorusunu akıllara getirdi...

Yeniakit Publisher
2020-11-07 09:33:00 -
Asgari ücrette beklenti emekçiden yana olsun!

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda-İş Genel Başkanı Mehmet Şahin, şunları dile getirdi:

12 Eylül darbesinin artığı

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Eylül darbesinin artığı olan bir düzenleme ve halen devam ediyor. İşçi kesimini temsilen sadece tek konfederasyon Türk-İş masada. Hak-İş masada değil. Bunu da çağdaş ve demokratik ülkelerde konfederasyonlar temsil ettikleri üye sayısına oranla bu komisyonlarda yer alabilmeli. Emekçi kesim, salgının üzerine bindirdiği ilave sıkıntı ve yüklenme ile daha da zor durumda düştü. Emekçi kesim olarak adaletli ve hakkaniyetli pay alınmalıdır. Krizin faturasını emekçi kesime çıkartılmasını doğru bulmayız. Tespit Komisyonunda işçi ve emekçi kesimini sevindirecek, mutlu edecek bir rakamın çıkabileceğine dair bir inancımız da yok. Sevindirici bir şartın çıkması için şartlar müsait değil. Beklemek hayal olur. Memlekette yeterince sıkıntı var. Hiç olmazsa bu sene uzlaşı ile geçebilsin.”


Yeni Akit Gazetesi
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