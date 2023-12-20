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Gündem Asgari ücrette 18 bin 240 TL iddiası!
Gündem

Asgari ücrette 18 bin 240 TL iddiası!

Yeniakit Publisher
2023-12-20 09:24:00 -
Asgari ücrette 18 bin 240 TL iddiası!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün ikinci kez toplandı. Kulislerdeki senaryolara göre yüzde 60 zam yapılması halinde en düşük işçi maaşının 18 bin 240 TL civarında olması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün ikinci kez toplandı. Kulislerdeki senaryolara göre yüzde 60 zam yapılması halinde en düşük işçi maaşının 18 bin 240 TL civarında olması bekleniyor.

2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştiren komisyon, dün ikinci kez toplandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun bakanlıktaki ikinci toplantısına Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık yaptı. Toplantıda işçi heyetine Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve kara yollarında çalışan bir taşeron işçinin de yer aldığı toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.

RAKAM TELAFFUZ EDİLMEDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı 1 saat 10 dakika sürdü. Toplantının ardından Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda bir rakam telaffuz edilmediğini söyleyerek, "Görüşmelerimiz devam edecek. Sayın Bakanımız bugünkü toplantıda yoktu. Çalışma Genel Müdürlüğümüz başkanlığında gerek hükümetin, gerek TÜİK'in, gerek maliyenin, gerek de işverenlerimizin görüşü alındı. Aynı zamanda asgari ücretle çalışan 4 ayrı iş kolunda çalışan arkadaşımızın görüşleri alındı. Onların geçim şartlarını kendi dillerinden duydular. Şu anda bir sonuç yok. Ancak tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Çünkü yıl sonuna da yaklaştık. Kısa zamanda bir mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz " dedi.

BU HAFTA TEKRAR TOPLANACAK

Asgari ücretle çalışan insanların ev kirasını, elektrik, su, doğal gaz parasını ödeyemediklerini biliyoruz. Bilhassa büyük şehirlerde tahmin ediyorum 10 bin liradan aşağı ev kirası yoktur. Belki Ankara'da 10 bin liraya da ev kirası yoktur. O nedenle bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu insanların geçiminin, daha doğrusu alım gücü düşünülerek; markette nasıl alışveriş yapacaklarını düşünmemiz lazım. Hükümetin ve işverenin bu konuda yaklaşımı güzel olursa tahmin ediyorum 3'lü mutabakat ile bu sonucu gideririz diye düşünüyoruz. Bu hafta içinde inşallah tekrar bir araya gelerek bu işin sonucuna bir an önce varmak istiyoruz. Günü belli değil"dedi.

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Yorumlar

Emekli

Siz ilk once moods not artirimi yapacak manipilasyonuna cvp verin pazartesi gununden beri borsada soygun var spk nerde hukumet nerde seyirci devam edin sizi allah lanetlemis asgari ucreti siz mi belirliyorsunuz isciye neden sormuyorsunuz milleti acliga mahkum eden hukumet nerde gencler nasil yuva kuracak o kadar milleti asagiya cektiniz ki bu millet bunu unutmaz cvp size cok guzel secimde verecek hukumet ne oldugunu sasiracak erken secime gitmek zorunda kalacak 7500 lira ile nasil gecinecek len aclik siniri 14 binlira lanet olsun sizin politikaniza g8din togg hediye edin siz dolar 19 lirada olmus 30 lira ekonomi ucuyor soygun varrrr
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