Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor.

Yaklaşık 13 milyon emekli bu sene Ramazan Bayramı ikramiyelerini koronavirüsü salgını nedeniyle erken aldı. Kurban Bayramı ikramiyeleri için ise geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin ve nakdi desteklerin 1 ay daha uzatıldığını açıkladı. Bu nedenle asgari ücretle çalışan işçilere Kurban Bayramı ikramiyesi tekrar gündeme geldi. Ancak Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verileceğine dair bir gelişme ya da bir yetkiliden yapılmış resmi bir açıklama yok.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz tarihinde başlayacak. İkramiye tarihlerine ilişkin bir açıklama yapılmasa da ödemelerin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı’nda 1000 TL ikramiye alan emekliler Kurban Bayramı’nda da 1000 TL ikramiyelerini alacaklar.

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.