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Ekonomi Asgari ücretli ve emekli merakla bekliyordu: Erdoğan noktayı koydu
Ekonomi

Asgari ücretli ve emekli merakla bekliyordu: Erdoğan noktayı koydu

Yeniakit Publisher
2023-07-25 08:39:00 - 2023-07-25 08:40:53
Asgari ücretli ve emekli merakla bekliyordu: Erdoğan noktayı koydu

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili, "Kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı yılbaşı neticeye ulaştırmayı planlıyoruz" dedi.

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zam sonrasında ek zam bekleyen binlerce emekli, gelişmeleri takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maaşlara ilişkin mesajlar verdi. Peki emeklilere ek zam yapılacak mı?

Erdoğan, şunları söyledi:

"Kamu işçilerinin, epeyce bir gecikmeyle yapılan toplu sözleşmelerinde ortaya çıkan tablo, memur maaşlarında ilave bir düzeltmeyi zorunlu kıldı. Bu defa da daha önceden sonuçlandırılan asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz.

Ek bütçede önceliğimizi, zorunlu olarak deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılmasını sağlayacak projelere verdik. Yaptığımız vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri, şu aşamada başka yerlere aktarmayı vicdani olarak kabul edemeyiz. Bununla birlikte hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden, yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı planlıyoruz."

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı, depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğinin 3 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.
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Yorumlar

22 yıldır devam eden İNTİBAK ADALETSİZLİĞİ NEDEN HALEN GİDERİLMİYOR???

...............

Hasan Bal

... takım tutar gibi parti tutulmaz
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