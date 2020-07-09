Asgari ücretli kıdem tazminatı ne kadar alır? Kıdem tazminatı hesaplama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 yılında hayata geçeceğini söylediği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedeniyle kıdem tazminatı, son günlerin gündemdeki konusu. Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatını kimler alır? Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor. Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor. Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor. Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor. Asgari ücretli kıdem tazminatı ne kadar alır? sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan köşesinde şu bilgileri paylaştı: “Kıdem tazminatının tavanı yüzde 5.75 artarak, 7 bin 117.17 liraya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-aralık dönemini kapsayan Mali ve Sosyal Haklara yönelik genelge yayımladı. Genelgeyle, 2020’nin ikinci yarısında işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117.17 lira oldu. Çalışan ne kadar yüksek maaş alırsa alsın işveren, bu rakamın üzerinde kıdem tazminatı ödeyemeyecek. Bu senenin ocak-haziran döneminde ise kıdem tazminatı tutarı 6 bin 730,15 liraydı. Böylece, senenin ikinci yarısında kıdem tazminatı ilk altı aylık enflasyon kadar, yüzde 5.75 oranında artmış oldu.

Asgari ücretli 5 yıl çalışırsa ne kadar kıdem tazminatı alır?

Buna göre, 2020’nin ikinci yarısında kıdem tazminatına hak kazanan asgari ücretli çalışan, eğer 5 yıl aynı işyerinde çalışmışsa, damga vergisi kesilmeden 14 bin 715 lira kıdem tazminatı alabilecek. Ancak brüt ücreti 8 bin lira olan bir çalışan, 5 yıl çalışmışsa, 40 bin lira alması gerekirken, kıdem tazminatı tavanına takıldığı için 35 bin 585 lira tazminat alabilecek.