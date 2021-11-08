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Ekonomi Asgari ücretle ilgili flaş gelişme! Bugün...
Ekonomi

Asgari ücretle ilgili flaş gelişme! Bugün...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılıyor. Toplantıda asgari ücret gibi merakla beklenen konu masaya yatırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 08:30:00 -
Asgari ücretle ilgili flaş gelişme! Bugün...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 8 Kasım Pazartesi (bugün) günü toplanacak.

İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek olan toplantı sonrası yapılacak açıklama merakla bekleniyor.

Toplantının önemli başlığından biri Kovid-19 ile mücadele olacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek.

Önemli konular var

Aralık ayında yapılması planlanan 2022 asgari ücret zam pazarlıkları öncesinde konunun Kabine gündemine alınacak. Toplantıda Erdoğan ile bakanların asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge konularını masaya yatıracak ve alınan görüşler doğrultusunda yol haritası belirlenecek.

Toplantıda ayrıca, dış politika konuları da ele alınacak. Erdoğan'ın Roma'da G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme, F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin yeni dönemde atacağı adımlar, Suriye'ye olası bir operasyon da kabinenin gündeminde yer alacak.

Toplantının ardından Erdoğan'ın, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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