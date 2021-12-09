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Ekonomi Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Ekonomi

Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu

Asgari ücret zammının belli olacağı son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 22:24:00 - 2021-12-09 22:28:22
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

3. toplantıdan sonuç çıkmadı

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirdi. Toplantıdan net mesaj çıkmazken asgari geçim miktarı pazarlığında da kriz çıktı.

Son toplantı pazartesi günü

3. toplantıdan sonuç çıkmayınca gözler 4. toplantıya çevrildi. Son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Ayrıca 3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yaptı.

Erdoğan: İşçimizi zora sokmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en uygun ve en ideal asgari ücreti belirlemek için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz" demişti.

2021 asgari ücret ne kadar?

2021 yılına ilişkin asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

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