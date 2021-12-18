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Gündem Asgari ücreti boşver, sen git manikür-pedikür yaptır Nevşin
Gündem

Asgari ücreti boşver, sen git manikür-pedikür yaptır Nevşin

Koronavirüs sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından "Manikür ve pediküre gidemiyorum" diyerek şikayetçi olup toplumdan ne kadar kopuk olduğunu gösteren Nevşin Mengü, halkın büyük çoğunluğunu ilgilendiren asgari ücrete yapılan zamla ilgili alaycı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 12:15:00 -
Asgari ücreti boşver, sen git manikür-pedikür yaptır Nevşin

Gazetecilik kisvesiyle Müslümanlara ve devlete olan düşmanlığını her fırsatta dile getiren ve açıklamalarıyla tepkilerin hedefi olan Nevşin Mengü, şimdi de asgari ücrete yapılan zammı alaya aldı. Koronavirüs sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından "Manikür ve pediküre gidemiyorum" diyerek şikayetçi olup toplumdan ne kadar kopuk olduğunu gösteren Mengü, halkın büyük çoğunluğunu ilgilendiren bir ücret hakkında tıynetinin gereği olan ifadeler kullandı.

"Oley" mi diyeyim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının 1428 TL zamla 4 bin 253 TL'ye çıkarılacağını açıkladı.

FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında da asgari ücrete beklentilerin üzerinde yapılan zam tartışıldı.

Programın konuklarından Deniz Zeyrek, asgari ücrete yapılan zammın rekor olmadığını iddia ederken, Nevşin Mengü de söz alarak, "Çok güzel yapıldı, oley. Erdoğan ezdirmedi çalışanları mı diyeyim" zırvalarını dile getirdi.

Murat Yetkin de "Biliyoruz ki asgari ücret verilirken eridi" görüşünü savunarak söz konusu zammı eleştirdi.

Ardından Nevşin Mengü tekrar araya girip şu herzeleri yumurtladı:

"Yeni Hazine Bakanı'nın söylemleri birbiriyle çelişiyor. Bu zam, 'Cumhurbaşkanı çalışanını ezdirmedi' denilsin diye yapıldı. Ama bu ne işverene ne de işçiye yaradı, kimseye yaramadı. Tamam, gelir vergisi ve stopaj almadı. Eee? Sonra?"

 

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Yorumlar

Bozok

Bunlar Türkiyede yasayan yanı burada doğdukları için yasamak zorunda olan kalıntılar bunlar Türkiye in iyiliğini istememesi normal.
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artık iyice yüzsüzlüğe vurmuşlar

kemalist ve araptapar savar Moğol...
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