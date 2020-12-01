Asgari ücrete zam teklifi yapıldı! 2021 asgari ücret ne kadar?

2021 yılında asgari ücret zam oranını belirleyecek en önemli 3 unsur enflasyon, memur maaşlarına yapılan zam oranı ve kamu işçilerine yapılan zam oranları olacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücret zammı çalışmaları çerçevesinde ilk toplantısını 4 Aralık'ta gerçekleştirecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı için işçi ve işveren temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şu bilgileri verdi: "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapmasını kararlaştırdık. Sürecin şimdiden tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini temenni ediyorum." Peki Asgari ücret zammı 2021 yılında ne kadar olacak?

2021 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücretin belirlenmesinde en önemli kriter enflasyon rakamlarıdır. Merkez Bankası’nın 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak. 4 puan refah payı uygulanırsa asgari ücret brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak. 5 puan refah payı eklenmesi durumunda ise asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

Asgari ücrete zam teklifi yapıldı!

2021 yılı asgari ücret ilk teklifi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Meral Akşener, 4 Aralık'ta başlayacak asgari ücret maratonu öncesi partisinin önerisini dile getirdi. Akşener, "Asgari ücreti 3 bin liraya çıkaralım" dedi.