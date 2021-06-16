Asgari ücrete yeni zam mı? Asgari ücret desteği arttı mı? Asgari ücret desteğini kimler alır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından 2021 yılı asgari ücret artışı ile ilgili olarak 28 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; asgari ücret desteğinin çalışan sayısı ayırımı yapılmaksızın tüm işyerleri için günlük 2,5 TL (aylık 75 TL) olarak devam edeceği açıklanmıştı. Dünya Gazetesi’nden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, Şu ana kadar 5 kez verilen asgari ücret desteği en geç Mart ayında kanunlaşmıştı. Ancak 2021 yılına ilişkin desteğin önceki yılla aynı olacağına ilişkin açıklama 2020 yılı sonunda yapılmıştı. Yani sigortalı başına günlük 2.5 aylık 75 liralık destek sağlanacağı ve bu kapsamda yaklaşık 7 milyar liralık ödeme yapılacağı kaydedilmişti. Şu ana kadar TBMM’ye bununla ilgili sunulmuş bir teklif bulunmuyor.

Asgari ücret desteği neye göre veriliyor?

Asgari ücret desteği, işverenin SGK’ya bildirdiği işçilerin gün sayısı üzerinden sağlanıyor. Belirlenen tutarlar, işverenin ödeyeceği primden mahsup ediliyor.

Çalışan sayısına ilişkin sınırlama var mı?

İlk çıktığında günlük 3.3 lira ve aylık 100 lira olan asgari ücret desteği, çalışan sayısı 500’e kadar olan işyerleri ile 500’ün üzerinde olanlar için ayrı uygulanıyordu. Ardından 2020 yılında ise çalışan sayısı kriteri kaldırıldı.

Yeni açılan işyerleri asgari ücret desteğinden yararlanabiliyor mu?

Destek ödemesinin uygulandığı yıl içinde yeni açılacak işyerlerinde çalışan sigortalıların tamamı ücret sınırı olmaksızın destek ödemesinden yararlanabiliyor. Bu işyerlerinin aylık prim hizmet belgelerini / muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi; Primlerini yasal süresinde ödemesi, Kurum’a borcunun bulunmaması gibi şartlar aranıyor.

Asgari ücret desteğinden yararlanma sınır ne olacak?

Geçen yıla göre bir değişiklik olmazsa, 2021 yılında ilk defa tescil edilen işyeri işverenleri ile 2020 yılında prime esas günlük kazancı 128 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 256 TL ve linyit ve taşkömürü işyerlerinde 341 TL altında ücretle çalıştırılan sigortalıların işverenleri yararlanacak.

Asgari ücret desteği almak için kriter nedir?

Destekte en temel kriter bildirilen sigortalı sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre azalmaması olacak. Yani 2020 yılında bildirimde bulunulan en az sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan aylar için destek verilmeyecek.