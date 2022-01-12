Asgari ücrete temmuzda zam mı var? 2022 asgari ücret temmuzda artacak mı? 2022 memur zammı temmuz!

Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Ocak ayında emekli ve memura yapılacak zammın belli olmasının ardından, en son 2022 yılının Ocak ayında zamlanmış olan asgari ücrete temmuz ayında da zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Ocak ayında yüzde 50 oranında zamlanan asgari ücret için milyonlarca kişi haber bekliyor. 2022 yılı için asgari ürete net 4 bin 250 TL oldu. Peki, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon ile mücadelenin devam edeceğini dile getirerek “Ülkemizde enflasyon sorunu elbette vardır. Buna ek olarak kur sorunuyla boğuşmuştur. Döviz kurunda olduğu gibi ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon vardır. En kısa zamanda bunun önüne geçeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan milyonlarca çalışanı heyecanlandıran enflasyon zam farkına ilişkin konuştu. Erdoğan çalışanalra gerek duyuması halinde Temmuz'da çalışanların durumunu yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz ayına işaret ederek, "Milletimizin hiçbir ferdini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyona bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temmuzu işaret etemesi memurlara yöneliktir. Zira memurlar temmuz ayında yılın ikinci altı aylık zammı almakta.

2022 memur zammı ne kadar?

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 27,9 zamlı alacak. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

Memurlar temmuz ayında ne kadar zam alacak?

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığını açıkladı. Anlaşmaya göre; en düşük devlet memuru maaşının 2 yıllık toplam artış oranı yüzde 31, 2 yıllık toplam artış miktarı ise 1352 TL oldu. En düşük devlet memuru maaşı 4 bin 348 TL’den 5 bin 700 TL’ye yükseldi.