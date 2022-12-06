Asgari ücrete rekor zam iddiası! Net rakam verip bomba tutarı açıkladı

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerinde. Asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Asgari ücrete yüzde 54 civarında zam yapılır ve yaklaşık 8500 lira oranlarında olur." dedi.

Tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendiren Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yapılacak düzenleme ve asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Beklenti 31 Aralık 1999 tarihine kadar kapsamın genişlemesi"

"EYT’de sona gelindi, bu yasa Ocak ayında yürürlüğe girer" diyen Erdursun "Yürürlük tarihi Şubat, Mart’a kalırsa hükümet açısından ters tepkilere neden olur, sonuçsuz kalır. Dolayısıyla Ocak ayında bu yasa yürürlüğe girer. 8 Eylül 1999 tarihi dahil, bu tarihe kadar sigortalı olanlar EYT’lidir. Beklenti 31 Aralık 1999 tarihine kadar kapsamın genişlemesi. Çünkü 17 Ağustos’ta büyük deprem oldu. Büyük depremden 21 gün sonra EYT yasası çıktı. O tarihte sigorta girişleri, çıkışları ertelendi" dedi.

"Asgari ücrete yüzde 54 civarında zam yapılır ve yaklaşık 8500 lira oranlarında olur"

Asgari ücretle ilgili ise Erdursun "Türkiye’de 16 milyon çalışan var. 7,5 milyonu asgari ücretli. 8,5 milyonu asgari ücretin üstünde aylık alıyor. Bu kişilere yasal bir düzenlemeyle asgari ücrete yapılacak zam oranında zam yapılması yasal bir mevzuat haline getirilmelidir. Asgari ücrete yüzde 54 civarında zam yapılır ve yaklaşık 8500 lira oranlarında olur" sözlerine yer verdi.