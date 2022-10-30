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Ekonomi Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam var son durum
Ekonomi

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam var son durum

Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Pek çok kişi 'Asgari ücret 2023'te ne kadar olur?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-30 17:44:00 -
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam var son durum

Asgari ücretli çalışanlar nefeslerini tuttu maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam var?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam var son durum

Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayında dört toplantı gerçekleştirecek. Yılsonunda belirlenen rakam milyonlara duyurulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde asgari ücret zam oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Ciddi bir sorun var hayat pahalılığı ve enflasyon. Genelde iki yaklaşım var yüksek enflasyon dönemlerinde faizler yükselir bunun sonucu işsizlik ve yoksulluktur. Üretim azaldıkça paylaşılacak refahın azalmasıdır. Türkiye bunu tercih etmiyor. Enflasyona rağmen büyümesini sürdürecek. Çünkü enflasyonu yenmemizin şartı orda. Biz de sosyal politikalarımızı bu şartlara göre çalışanların hayat şartlarını düzenleyecek tedbirleri adım adım devreye sokuyoruz. Asgari ücrete iki defa müdahale yaptık. Şimdi aralıkta benzer bir şekilde enflasyon şartlarını değerlendirerek, toplumu koruyacak tedbirleri alarak en kapsamlı müdahaleyi yapacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.

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