Asgari ücrete ek zam kesinleşti! En düşük ücret bakın ne olacak

Ocak ayında 8 bin 507 lira olarak açıklanan asgari ücret, enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle neredeyse kuşa döndü. Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak ek zamma kilitlendi. Asgari ücrete ek zam yapılması Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla kesinleşti. Asgari ücretliye Temmuz ayında ek zam yapılacak.

Sigortalıların yüzde 41'i asgari ücretli

Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Asgari ücrete ek zam tartışmalarına son noktayı koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla refah payı almalarının sağlanacağı sözünü verdi.

Temmuzda yüzde 20 mi 30 mu yoksa 40 mı?

Erdoğan'ın açıklamalarıyla Temmuz ayında asgari ücrete artış kesinleşti. Asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. İşte Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak zamla ilgili masadaki senaryolar ve zamlı asgari ücret hesapları...



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En düşük ihtimal 10 bin 207 lira...

Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 207 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 57 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.

Tazminatlar da, işsizlik maaşı da yükselecek...

Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak.

Asgari ücrete ek zam, genel sağlık sigortalılarından isteğe bağlı sigortalılara, evde tarhana yapan kadınlardan işsizlik sigortası alanlara kadar birçok kişinin maddi durumunu olumlu yönde etkileyecek.