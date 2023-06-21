  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cami yapımı için gitmişti! Seyit Şemsettin kurtarılamazsa idam edilecek

800 Osmanlı askeri 70 bin Sırp'a karşı geldi! Bakın nasıl olmuş

CHP'li Faik Öztrak canlı yayında fena bozardı! 'Koltuklara yapışıp kalıyorlar'

Seçimden önce 'Erdoğan bol keseden dağıtıyor' diyenlere bak! İki katını önermeye başladılar

Yeni parti sinyali! Yavuz Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: Akşener varken yapmam

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski madde bağımlısı mı?

TRT'nin yeni dizisi Metamorfoz Osman Kavala'yı çıldırttı!

Depolarınızı fulleyin! Tatil öncesi araç sahiplerini üzecek haber... İşte aylar sonra eşitlenen motorin ve benzin güncel fiyatları

Dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu'nun 18 dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda!

Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye dönme şartını açıkladı
Ekonomi Asgari ücret zammına göz diktiler
Ekonomi

Asgari ücret zammına göz diktiler

Yeniakit Publisher
2023-06-21 09:11:00 -
Asgari ücret zammına göz diktiler

Vatandaşın alım gücünü rahatlatmak için asgari ücrete gelen zamma fırsatçı ev sahipleri göz dikti.

Türkiye'de kiralara yapılan fahiş zamlar günden güne artıyor. Zam yapmak için fırsat kollayan ev sahipleri şimdi de çalışanın asgari ücretine göz dikti. Asgari ücrete yapılan zammı kira fiyatlarına uygulamaya başlayan fırsatçı ev sahipleri zam kararını açıklamasının hemen ardından kiralık ev ilanlarını değiştirdiler. Bazı sitelerde ilan yayınlayan ev sahiplerinin değişikliğe gittiği görüldü. Zam kararı açıklanmadan önce 8 bin TL'ye ilana çıkan bazı ev kiralarının gün sonunda 11 bin TL'ye, 12 bin TL'ye ilan verilen bir evin ise 17 Bin TL'ye yükseldiği görüldü.

Kiralarda fahiş fiyat uygulayanlara adli para ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olduğunu hatırlatan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BUNUN ADI VURGUNCULUKTUR"

Fırsatçı ev sahiplerinin kiraları arttırmasının domino etkisi yarattığını belirten Ağaoğlu "Henüz çalışanların ellerine yeni maaşları geçmeden asgari ücretin ilanıyla birlikte bazı emlak sitelerindeki kiralık evlerin kira fiyatları yükseltildi. Bu durumu fark eden diğer ev sahipleri de adeta domino etkisiyle kendi ilanlarındaki kira bedellerini arttırdılar. Bunun adı fırsatçılık ve vurgunculuktur." ifadesini kullandı.

"HAPİS CEZASI VAR"

"Fırsatçı ev sahipleri ifşa edilsin, idari para ve hapis cezası uygulansın" diyen Ağaoğlu "Konya'da Şubat depremi ertesinde deprem bölgesinden ailelerin göç etmesi üzerine, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca ev kiralarını fahiş miktarda artıran emlakçı ve ev sahibi 42 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını hatırlatmak isterim. Soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 237'nci maddesi yani 'fiyatları etkileme' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Madde gereğince ise kiralarda fahiş fiyat uygulayanlara adli para cezası ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN"

Ağaoğlu vatandaşlara suç duyurusunda bulunması çağrısı yaparak şunları söyledi:

Asgari ücretin ilanı ertesinde sebepsiz yere ev kiralarını arttıranlarla ilgili tüm vatandaşlar, o bölgedeki Cumhuriyet Savcılıklarına ilanların ekran görüntüsünü de ekleyerek suç duyurusunda bulunmalı ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna şikayetlerini iletmelidir.

Asgari ücret belli olur olmaz hepsine zam geldi
Asgari ücret belli olur olmaz hepsine zam geldi

Ekonomi

Asgari ücret belli olur olmaz hepsine zam geldi

Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler
Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Gündem

Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23