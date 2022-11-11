Asgari ücret zammı son dakika | Asgari ücret ne zaman belli olacak ne kadar zam yapılacak?
Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam kararında. Vatandaşlar maaşlarına ne kadar zam yapılacağını konuyla ilgili en güncel açıklamaları araştırıyor. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı?
Asgari ücretli çalışanlar 2023 yılı için maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Asgari ücret zammı son dakika | Asgari ücret ne zaman belli olacak ne kadar zam yapılacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Bakan Bilgin, "Emin olun enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkisini ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz. Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız" dedi.