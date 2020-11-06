Asgari ücret zammı son dakika

2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman belli olacak? soruları milyonlarca çalışan tarafından merak edilmekte. Asgari ücret zammına ilişkin olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan son dakika açıklaması geldi. İşte asgari ücret zam açıklaması.