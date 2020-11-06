Asgari ücret zammı son dakika
2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman belli olacak? soruları milyonlarca çalışan tarafından merak edilmekte. Asgari ücret zammına ilişkin olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan son dakika açıklaması geldi. İşte asgari ücret zam açıklaması.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yıl asgari ücretlerin tüm tarafların uzlaşı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadesinde bulundu. Asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftası toplanmaya başlayacak. 2021 asgari ücret zammı aralık ayının son haftasında belli olacak.