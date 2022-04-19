Asgari ücret zammı olacak mı? Ek zam asgari ücrete olacak mı? Temmuz 2022 asgari ücret zam haberi:
Asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması geldi. 2022 yılı asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılarak net asgari ücret 2022 yılı için 4 bin 250 TL oldu. Asgari ücretin artmasına pek de sevinemeyen milyonlarca çalışan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle marketten tutun da akaryakıt fiyatlarına kadar fiyatlarlar bir hayli yükseldi. Üstüne üstlük bir de enflasyonun yüksek çıkması çalışanların alım gücünü bir hayli düşürdü. Asgari ücrete enflasyon zammı beklentisi oluştu. Çalışanlar temmuzda asgari ücrete ikinci zam olur mu, asgari ücret temmuz zammı var mı? sorularını sorar oldu. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğandan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin"den asgari ücrete ek zam açıklaması gelmişti. Bakan Vedat Bilgin, asgari ücret zammı konusunda noktayı yaptığı son açıklama ile koydu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete temmuz zammı konusunda yeni açıklama gelidi. Bakan Vedat Bilgin'in yaptığı son asgari ücret zammı açıklaası ile temmuzda asgari ücrete zam armı, asgari ücrete ek zam olacak mı? soruları da cevabını bulmuş oldu.
Asgari ücrete zam gelecek mi, temmuzda ek zam var mı?
Bakan Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz zammına ilişkin olarak, "Popülist taleplere karşı gerçekçiyiz Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor. Biz ekonomik programımızı başarıyla götürmek mecburiyetindeyiz. Toplu sözleşmeleri çok önemli garanti altına aldık. Kamu çalışanlarına yüzde 31 fark verdik. Sosyal temelleri olan ekonomi programını sürdürüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon karşısında hızla eriyen asgari ücret için yapılması beklenen ara zamma kapıları kapatmıştı. "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." demişti.