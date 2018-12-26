Asgari ücret zammı durduramadı! 43 bin kişi işsiz kaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019'da 100 euro zam yapılacağını açıklaması, protestocuları ikna etmedi. Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin gösterilerinin 43 bin kişinin işsiz kalmasına neden olduğu bildirildi.

Fransa'nın ciro kaybı yüzde 25

Fransa'da Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher, yaptığı açıklamada, gösterilerinin ticarette yüzde 25 ciro kaybına neden olduğunu vurguladı. Ulusal Alışveriş Merkezleri Konseyinden (CNCC) yaklaşık 10 gün önce yapılan yazılı açıklamada, eylemlerin başlamasından bu yana alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısında önemli düşüş yaşandığı belirtilmişti.

Açıklamada, 800 alışveriş merkezinin olduğu ülkede gösteriler nedeniyle 280 merkezin uğradığı zararın 2 milyar euro olduğu kaydedilmişti.

Asgari ücret zammı ikna etmedi

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin gösterilerini, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un asgari ücret zammı da durduramadı. Macron'un, şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019'da 100 euro zam yapılacağını açıklaması, protestocuları ikna etmedi.

Protestoların nedeni

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken 4 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.