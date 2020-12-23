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Ekonomi Asgari ücret zammı belli oldu mu?
Ekonomi

Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Milyonlarca çalışan 2021 yılına yaklaşırken toplantıları yürütülen asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret belirleme toplantıları gerçekleşiyor. 3. toplantı bugün gerçekleşti. Peki, Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-23 21:20:00 -
Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret ve AGİ 2021 yılında ne kadar olacak? soruları yaklaşık 7 milyon çalışan tarafından merakla takip ediliyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücretin belirleyen Tespit Komisyonu 3. toplantısını dün gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle Türk-İş ev sahipliğinde Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Asgari Ücret toplantısında TÜİK 2021 Asgari Ücretin 2 bin 792 lira olmasını önerdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

2021 yılında uygulanacak olan Asgari Ücretin belirleneceği toplantı önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından 2021 yılında uygulanacak olan Asgari Ücret belli olacak. Asgari Ücrete yapılacak olan zamn aynı zamanda İşsizlik maaşı, Asgari Geçim İndirimi gibi birçok kaleminde zamlanması anlamına geliyor.

 

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