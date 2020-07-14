Asgari ücret zamlanacak mı? Asgari ücret vergi kesintileri kalktı mı?

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman Türkiye Büyük Millet Meclisine çok önemli bir kanun teklifi verdi. Karaduman ilk olarak KYK kredileri ile ilgili bir kanun teklifi vermişti. Bunun ardından Konya Milletvekili Karaduman asgari ücret ile çalışan vatandaşları ilgilendiren ve heyecanlandıran çok önemli bir kanun teklifi verdi. Konya Milletvekili Karaduman Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini gündeme getirdi.

Asgari ücret üzerinden alınan vergiler kalkacak mı?

Saadet Partisi Milletvekili Karaduman Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu kanun teklifinin özetinde ise şu ifadeleri kullandı:

“Hâlihazırda asgari ücretten yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılması, zaten açlık sınırında yaşamak zorunda bırakılan vatandaşların mağduriyetinin artmasına sebep olduğu izahtan varestedir. Bu haliyle asgari ücret üzerinden alınan gelir vergisinin istisna kapsamına alınması zaruri bir hal almıştır. Böyle bir değişiklik ile devletin ciddi bir vergi kaybına uğrayacağı düşünülebilir. Kamu harcamalarındaki israfın boyutu göz önüne alındığında, yapılacak tasarruflar ile asgari ücretin istisna kapsamına alınması pekâlâ mümkündür. Aralığı belirli olmayan zamanlarda vergi borçları bir kalemde silinen şirketlerin olduğu ülkemizde, hayata tutunmaya çalışan işçilerin aldığı ücretlerin gelir vergisi istisnası kapsamına alınması ve bu istisnanın sürekli olması izah edildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal devlet olmasının da gerektirdiği bir zorunluluktur.”

Asgari ücret ne kadar?

Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

2020 yılı için merak edilen bir diğer rakam da AGİ oldu.

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL